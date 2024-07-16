ГУР та кіберволонтери атакували близько 100 російських вебресурсів
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР та кіберволонтери атакували близько 100 російських вебресурсів

ГУР
ГУР

 15 липня 2024 року кіберфахівці Головного управління розвідки України атакували майже сотню вебресурсів країни-агресорки РФ.

Головні тези:

  • Потужна серія кібератак відбулася на російські компанії, що підтримують війну РФ проти України, 
  • Вдалося знищити вкрай важливу інформацію для ворога.
  • Мета кібератак була не лише у знищенні даних, а й у паралізації роботи компаній, завданні фінансових збитків та створенні психологічного тиску на країні-агресорку РФ.

Що відомо про нову кібератаку на Росію

Згідно з даними українських розвідників, станом на 16 липня з загального списку атакованих російських сайтів продовжують «лежати» 39.

 ГУР та кіберволонтери мали на меті знищити важливу внутрішню інформацію компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії. Фо

Фото: DIU

 Під новий кіберудар України потрапили:

● “MITgroup” — група компаній, яка займається розробкою корпоративних вебсайтів.

● «Пермській завод промобладнання» — підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.

● «Обʼєднані кранові технології» — торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.

● «РУМОС-ЛАДА» — дилер автомобілів LADA.

 Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд  уражених вебресурсів агресора зазнав певних змін — тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки «404». Слава Україні! — іронічно зазначають українські розвідники.

Фото: DIU

Українські розвідники та кіберактивісти влаштували атаки на компанії РФ

Як уже згадувалося раніше, нещодавно ГУР та кіберактивісти разом провели серію успішних кібератак на російські компанії, що активно підтримують війну РФ проти України.

За лічені дні вдалося:

  1. знищити понад 100 терабайт даних компанії "OrbitSoft" — розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для військ РФ;

  2. успішно стерти дані на 8 серверах компанії "Orient Systems", яка розробляє та постачає обладнання для навігації

  3. знищити всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у Нижньому Новгороді — "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком".

Метою цих кібератак було не лише знищення важливих даних та обладнання, але й паралізація роботи компаній, завдання їм фінансових збитків та створення психологічного тиску на території Росії, — пояснили у ГУР.

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