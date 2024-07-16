ГУР и киберволонтеры атаковали около 100 российских веб-ресурсов
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР и киберволонтеры атаковали около 100 российских веб-ресурсов

ГУР
ГУР и киберволонтеры атаковали около 100 российских веб-ресурсов
Читати українською

15 июля 2024 года киберспециалисты Главного управления разведки Украины атаковали почти сотню веб-ресурсов страны-агрессорки РФ.

Главные тезисы

  • Мощная серия кибератак произошла против компаний, поддерживающих войну РФ против Украины,
  • Удалось уничтожить крайне важную информацию для врага.
  • Цель кибератак была не только в уничтожении данных, но и в парализации работы компаний, нанесении финансовых убытков и создании психологического давления на страну-агрессорку РФ.

Что известно о новой кибератаке на Россию

Согласно данным украинских разведчиков, 16 июля из общего списка атакованных российских сайтов продолжают «лежать» 39.

ГУР и киберволонтеры планировали уничтожить важную внутреннюю информацию компаний, обслуживающих причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.

Фото: DIU

Под новый киберудар Украины попали:

● “MITgroup” — группа компаний, занимающаяся разработкой корпоративных веб-сайтов;

● «Пермский завод промоборудования» — предприятие, производящее и поставляющее подъемное оборудование для промышленных объектов;

● «Объединенные крановые технологии» — торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования;

● «РУМОС-ЛАДА» — дилер автомобилей LADA.

В результате кибератаки внешний вид пораженных веб-ресурсов агрессора претерпел определенные изменения — теперь вместо привычных московитам разделов на сайтах видны только свиная голова и код ошибки «404». Слава Украине! — иронически отмечают украинские разведчики.

Фото: DIU

Украинские разведчики и киберактивисты устроили атаки на компании РФ

Как уже упоминалось ранее, недавно ГУР и киберактивисты вместе провели серию успешных кибератак на российские компании, активно поддерживающие войну РФ против Украины.

За считанные дни удалось:

  1. уничтожить более 100 терабайт данных компании "OrbitSoft" — разработчика программного обеспечения, выполнявшего контракты для войск РФ;

  2. успешно стереть данные на 8 серверах компании "Orient Systems", разрабатывающей и поставляющей оборудование для навигации;

  3. уничтожить все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде — "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком".

Целью этих кибератак было не только уничтожение важных данных и оборудования, но и парализация работы компаний, нанесение им финансового ущерба и создание психологического давления на территории России, — заявили в ГУР.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
США отправили в Украину хакеров для борьбы с кибератаками РФ — Reuters
США отправили в Украину хакеров для борьбы с кибератаками РФ — Reuters
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кибератака на Киевстар. СБУ установила хакеров разведки РФ
Киевстар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Самая мощная кибератака в истории. Российских провайдеров не могут «поднять» после работы ГУР
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?