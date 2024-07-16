ГУР и киберволонтеры атаковали около 100 российских веб-ресурсов

15 июля 2024 года киберспециалисты Главного управления разведки Украины атаковали почти сотню веб-ресурсов страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- Мощная серия кибератак произошла против компаний, поддерживающих войну РФ против Украины,
- Удалось уничтожить крайне важную информацию для врага.
- Цель кибератак была не только в уничтожении данных, но и в парализации работы компаний, нанесении финансовых убытков и создании психологического давления на страну-агрессорку РФ.
Что известно о новой кибератаке на Россию
Согласно данным украинских разведчиков, 16 июля из общего списка атакованных российских сайтов продолжают «лежать» 39.
ГУР и киберволонтеры планировали уничтожить важную внутреннюю информацию компаний, обслуживающих причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.
Под новый киберудар Украины попали:
● “MITgroup” — группа компаний, занимающаяся разработкой корпоративных веб-сайтов;
● «Пермский завод промоборудования» — предприятие, производящее и поставляющее подъемное оборудование для промышленных объектов;
● «Объединенные крановые технологии» — торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования;
● «РУМОС-ЛАДА» — дилер автомобилей LADA.
Украинские разведчики и киберактивисты устроили атаки на компании РФ
Как уже упоминалось ранее, недавно ГУР и киберактивисты вместе провели серию успешных кибератак на российские компании, активно поддерживающие войну РФ против Украины.
За считанные дни удалось:
уничтожить более 100 терабайт данных компании "OrbitSoft" — разработчика программного обеспечения, выполнявшего контракты для войск РФ;
успешно стереть данные на 8 серверах компании "Orient Systems", разрабатывающей и поставляющей оборудование для навигации;
уничтожить все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде — "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком".
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