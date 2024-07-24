Украинские дроны попали в около 200 объектов на территории РФ — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные благодаря беспилотникам-камикадзе большой дальности попали в около 200 объектов критической инфраструктуры и территории РФ.

Сырский раскрыл количество атаковавших Украиной объектов РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что все эти объекты были связаны с "военной логистикой" и включали в себя заводы, топливные склады и склады боеприпасов.

Сырский напомнил, что морские беспилотники утопили около трети Черноморского флота РФ.

Это действительно стало для них ловушкой, а для некоторых [кораблей] — могилой, — сказал главнокомандующий. Поделиться

Также он добавил, что Кремль был вынужден полностью вывести свои силы из порта временно оккупированного Севастополя после ряда украинских атак.

Сырский не сомневается в возвращении Крыма

Как отметил главнокомандующий, это вполне реальный сценарий.

Однако на сегодняшний день он не может раскрывать все детали, ведь то, как будет происходить процесс деоккупации полуострова — «большая военная тайна».

Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы в 1991 году. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, которые находятся на страдающих оккупированных территориях. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Кроме того, Александр Сырский подчеркнул, что потери России в войне против Украины в три раза превышают украинские.

По его словам, на некоторых направлениях речь идет о еще больших показателях.