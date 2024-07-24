Украинские дроны попали в около 200 объектов на территории РФ — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские дроны попали в около 200 объектов на территории РФ — Сырский

Украинские дроны попали в около 200 объектов на территории РФ — Сырский
Читати українською
Источник:  The Guardian

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные благодаря беспилотникам-камикадзе большой дальности попали в около 200 объектов критической инфраструктуры и территории РФ.

Главные тезисы

 

  • Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что морские беспилотники утопили значительную часть Черноморского флота России, вынуждая Кремль выводить свои силы.
  • Сырский выразил уверенность в возвращении Крыма, но подчеркнул, что процесс деоккупации остается большой военной тайной.
  • Целью Украины является освобождение оккупированных территорий и возвращение на признанные границы 1991 года, утверждает Сырский.

Сырский раскрыл количество атаковавших Украиной объектов РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что все эти объекты были связаны с "военной логистикой" и включали в себя заводы, топливные склады и склады боеприпасов.

Сырский напомнил, что морские беспилотники утопили около трети Черноморского флота РФ.

Это действительно стало для них ловушкой, а для некоторых [кораблей] — могилой, — сказал главнокомандующий.

Также он добавил, что Кремль был вынужден полностью вывести свои силы из порта временно оккупированного Севастополя после ряда украинских атак.

Сырский не сомневается в возвращении Крыма

Как отметил главнокомандующий, это вполне реальный сценарий.

Однако на сегодняшний день он не может раскрывать все детали, ведь то, как будет происходить процесс деоккупации полуострова — «большая военная тайна».

Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы в 1991 году. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, которые находятся на страдающих оккупированных территориях.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Кроме того, Александр Сырский подчеркнул, что потери России в войне против Украины в три раза превышают украинские.

По его словам, на некоторых направлениях речь идет о еще больших показателях.

Их количество погибших намного больше, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и киберволонтеры атаковали около 100 российских веб-ресурсов
ГУР
ГУР и киберволонтеры атаковали около 100 российских веб-ресурсов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали нефтебазу в Туапсе и военный аэродром в Морозовске РФ — видео
Дроны атаковали нефтебазу в Туапсе и военный аэродром в Морозовске РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали паром РФ в порту "Кавказ" — возник пожар
Дроны атаковали паром РФ в порту "Кавказ" — возник пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?