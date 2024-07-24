Украинские дроны попали в около 200 объектов на территории РФ — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные благодаря беспилотникам-камикадзе большой дальности попали в около 200 объектов критической инфраструктуры и территории РФ.
Главные тезисы
- Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что морские беспилотники утопили значительную часть Черноморского флота России, вынуждая Кремль выводить свои силы.
- Сырский выразил уверенность в возвращении Крыма, но подчеркнул, что процесс деоккупации остается большой военной тайной.
- Целью Украины является освобождение оккупированных территорий и возвращение на признанные границы 1991 года, утверждает Сырский.
Сырский раскрыл количество атаковавших Украиной объектов РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что все эти объекты были связаны с "военной логистикой" и включали в себя заводы, топливные склады и склады боеприпасов.
Сырский напомнил, что морские беспилотники утопили около трети Черноморского флота РФ.
Также он добавил, что Кремль был вынужден полностью вывести свои силы из порта временно оккупированного Севастополя после ряда украинских атак.
Сырский не сомневается в возвращении Крыма
Как отметил главнокомандующий, это вполне реальный сценарий.
Однако на сегодняшний день он не может раскрывать все детали, ведь то, как будет происходить процесс деоккупации полуострова — «большая военная тайна».
Кроме того, Александр Сырский подчеркнул, что потери России в войне против Украины в три раза превышают украинские.
По его словам, на некоторых направлениях речь идет о еще больших показателях.
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