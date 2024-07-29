Дрони масовано атакували пʼять областей РФ, спалахнули підстанції — відео
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Дрони масовано атакували пʼять областей РФ, спалахнули підстанції — відео

Дрони масовано атакували пʼять областей РФ, спалахнули підстанції — відео
Джерело:  online.ua

29 липня в кількох російських областях чули вибухи. Зокрема у селищах Бєлгородської та Орловської областей горіли підстанції.

Головні тези:

  • Дрони атакували п'ять областей РФ, включаючи Білгородську та Орловську, що призвело до загорянь на підстанціях та відключення електроенергії.
  • За даними росЗМІ, внаслідок атак пошкоджено електростанцію в Білгородській області і зазнала збитків підстанція на півдні Орловської області.
  • Російські міноборони стверджують, що перехопили та знищили 39 безпілотників.
  • Атаки дронів не залишили постраждалих, але викликали пошкодження на об'єктах електропередачі, і оперативні служби зайнялися усуненням наслідків атак.

Майже 40 дронів атакували 5 областей РФ

Як повідомляють росЗМІ, Томарівку Бєлгородської області дрони атакували після опівночі — там загорілася підстанція. У селищі зникала електрика.

Також у соцмережах публікують емоційні відео з селища Глазунівка, що на півдні Орловської області РФ. Жителі району зняли, як над ними летить безпілотник і подальший вибух.

Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив атаку, заявивши, що було пошкоджено підстанцію.

Вночі було збито два ворожі БПЛА на території Глазунівського району. Постраждалих немає, проте є пошкодження на місцевій електростанції. Оперативні служби займаються усуненням наслідків повітряної атаки, на місці події працюють правоохоронні органи, — розповів російський губернатор.

Натомість російське міноборони заявило, що нібито за ніч засоби ППО перехопили і знищили 39 українських безпілотників над Курською, Бєлгородською, Воронезькою, Брянською та Ленінградською областями.

Про жодні наслідки атаки Міноборони РФ традиційно не повідомляє.

Попередні атаки дронів по Росії

28 липня безпілотники масштабно атакували російську Курську область. В регіоні працювала ППО і пролунали вибухи. У місцевих пабліках повідомляють про ураження підстанції.

Дрони атакували Курську область також вночі 28 липня. У селі Польова загорілася нафтобаза.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що атаку провели Сили оборони України.

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