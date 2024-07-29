Дроны массированно атаковали пять областей РФ, вспыхнули подстанции — видео
Категория
Проиcшествия
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Дроны массированно атаковали пять областей РФ, вспыхнули подстанции — видео

Дроны массированно атаковали пять областей РФ, вспыхнули подстанции — видео
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Источник:  online.ua

29 июля в нескольких российских областях слышали взрывы. В частности, в поселках Белгородской и Орловской областей горели подстанции.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали пять областей РФ, включая Белгородскую и Орловскую, что привело к возгораниям на подстанциях и отключению электроэнергии.
  • По данным росСМИ, в результате атак повреждена электростанция в Белгородской области и подверглась ущербу подстанция на юге Орловской области.
  • Российские минобороны утверждают, что перехватили и уничтожили 39 беспилотников.
  • Атаки дронов не оставили пострадавших, но вызвали повреждения на объектах электропередачи, и оперативные службы занялись устранением последствий атак.

Почти 40 дронов атаковали 5 областей РФ

Как сообщают росСМИ, Томаровку Белгородской области дроны атаковали после полуночи — там загорелась подстанция. В поселке исчезало электричество.

Также в соцсетях публикуют эмоциональные видео из поселка Глазуновка на юге Орловской области РФ. Жители района сняли, как над ними летит беспилотник и последующий взрыв.

Губернатор региона Андрей Кличков подтвердил атаку, заявив, что была повреждена подстанция.

Ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы, — рассказал российский губернатор.

Российские минобороны заявили, что якобы за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями.

Ни о каких последствиях атаки Минобороны РФ традиционно не сообщает.

Предыдущие атаки дронов по России

28 июля беспилотники масштабно атаковали русскую Курскую область. В регионе работала ПВО и раздались взрывы. В местных пабликах сообщают о поражении подстанции.

Дроны атаковали Курскую область также ночью 28 июля. В селе Полевая загорелась нефтебаза.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что атаку провели Силы обороны Украины.

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