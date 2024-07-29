Дроны массированно атаковали пять областей РФ, вспыхнули подстанции — видео

29 июля в нескольких российских областях слышали взрывы. В частности, в поселках Белгородской и Орловской областей горели подстанции.
Главные тезисы
- Дроны атаковали пять областей РФ, включая Белгородскую и Орловскую, что привело к возгораниям на подстанциях и отключению электроэнергии.
- По данным росСМИ, в результате атак повреждена электростанция в Белгородской области и подверглась ущербу подстанция на юге Орловской области.
- Российские минобороны утверждают, что перехватили и уничтожили 39 беспилотников.
- Атаки дронов не оставили пострадавших, но вызвали повреждения на объектах электропередачи, и оперативные службы занялись устранением последствий атак.
Почти 40 дронов атаковали 5 областей РФ
Как сообщают росСМИ, Томаровку Белгородской области дроны атаковали после полуночи — там загорелась подстанция. В поселке исчезало электричество.
Также в соцсетях публикуют эмоциональные видео из поселка Глазуновка на юге Орловской области РФ. Жители района сняли, как над ними летит беспилотник и последующий взрыв.
Губернатор региона Андрей Кличков подтвердил атаку, заявив, что была повреждена подстанция.
Российские минобороны заявили, что якобы за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями.
Ни о каких последствиях атаки Минобороны РФ традиционно не сообщает.
Предыдущие атаки дронов по России
28 июля беспилотники масштабно атаковали русскую Курскую область. В регионе работала ПВО и раздались взрывы. В местных пабликах сообщают о поражении подстанции.
Дроны атаковали Курскую область также ночью 28 июля. В селе Полевая загорелась нефтебаза.
В Генштабе ВСУ подтвердили, что атаку провели Силы обороны Украины.
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