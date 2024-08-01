Как маленькому украинскому дрону удалось поразить российский вертолет

Журналисты издания отмечают, что каждый месяц украинские военные задействуют вдоль линии фронта около 100 тыс. ударных FPV-дронов.

Эти недорогие дроны таранят военную технику оккупационной армии РФ и преследуют подразделения преступной армии РФ в открытой местности.

Они также ведут огонь по артиллерийским расчетам русских окупантов.

31 июля один из таких небольших FPV-дронов, которым дистанционно управлял оператор с гарнитурой виртуальной реальности, поразил российский вертолет Ми-8.

В сети распространились кадры горящего после падения российского вертолета.

Впервые украинские военные попытались атаковать вертолеты преступной армии РФ в полете с помощью дронов в сентябре прошлого года.

Угроза беспилотников стала столь серьезной, что российские ВВС начали выделять одни вертолеты для сопровождения других.

Ми-8

Вероятно, понадобилось не менее 10 месяцев попыток, прежде чем оператор украинского беспилотника, наконец, поразил российский вертолет. Месяцы промахов ясны. Вертолет может лететь со скоростью более 240 км в час на высотах, превышающих тысячи метров - слишком быстро и слишком высоко, чтобы двухкилограммовый дрон мог произвести чистый выстрел без огромной квалификации или удачи со стороны оператора, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Почему этот успех так важен для Украины

Авторы материала предполагают, что оператору украинского дрона, которому удалось сбить российский вертолет или очень повезло, или он действительно очень ловок.

Украинцы заметили 12-тонный российский вертолет с тремя членами экипажа на борту, выполнявшим ударные, транспортные и медицинско-эвакуационные миссии, когда он еще был низко.

После более чем двух лет войны украинские операторы беспилотников стали чрезвычайно ловкими в таргетинге на наиболее уязвимые части российских целей: в открытые люки бронетранспортеров, под дополнительную броню на так называемых "танках-черепахах" и через двери усиленных пехотных блиндажей.

По сравнению с люком шириной 57 см, диск ротора Ми-8 диаметром 3,6 м является легкой мишенью.

Однако журналисты издания подчеркивают, что больше всего поражает расстояние, которое преодолел дрон, чтобы поразить вражеский вертолет.

Западная окраина Донецка находится всего в 5 км от линии фронта – полностью в радиусе действия беспилотного дрона FPV.

Но восточная окраина города находится ближе к 16 км от линии фронта. Очевидно, именно там и произошла атака.

Чтобы преодолеть 16 км, FPV может понадобиться помощь от другого дрона, идущего в несколько км, захватывает и ретранслирует его командный сигнал малой дальности. Это сложная операция, требующая тщательной координации.