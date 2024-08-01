Як маленькому українському дрону вдалось вразити російський гелікоптер

Журналісти видання зазначають, що кожного місяця українські військові задіють уздовж лінії фронту близько 100 тис ударних FPV-дронів.

Ці недорогі дрони таранять військову техніку окупаційної армії РФ та переслідують підрозділи злочинної армії РФ на відкритій місцевості.

Вони також ведуть вогонь по артилерійських розрахунках російських окупантів.

31 липня один з таких невеликих FPV-дронів, яким дистанційно керував оператор із гарнітурою віртуальної реальності, вразив російський вертоліт Мі-8.

У мережі поширились кадри палаючого після падіння російського гелікоптера.

Вперше українські військові спробували атакувати вертольоти злочинної армії РФ в польоті за допомогою дронів у вересні минулого року.

Загроза безпілотників стала настільки серйозною, що російські ВПС почали виділяти одні вертольоти для супроводу інших.

Мі-8

Ймовірно, знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перш ніж оператор українського безпілотника нарешті вразив російський вертоліт. Місяці промахів зрозумілі. Гелікоптер може летіти зі швидкістю понад 240 км на годину на висотах, що перевищують тисячі метрів - це надто швидко та надто високо, щоб двокілограмовий дрон міг зробити чистий постріл без величезної кваліфікації чи удачі з боку оператора, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Чому цей успіх такий важливий для України

Автори матеріалу припускають, що оператору українського дрону, якому вдалось збити російський вертоліт або дуже пощастило, або він дійсно дуже вправний.

Українці помітили 12-тонний російський гелікоптер з трьома членами екіпажу на борту, який виконував ударні, транспортні та медично-евакуаційні місії, коли він ще був низько.

Після більш ніж двох років війни українські оператори безпілотників стали надзвичайно вправними у націлюванні на найбільш уразливі частини російських цілей: у відкриті люки бронетранспортерів, під додаткову броню на так званих "танках-черепахах" і через двері посилених піхотних бліндажів.

У порівнянні з люком шириною 57 см, диск ротора Мі-8 діаметром 3,6 м є легкою мішенню.

Однак журналісти видання підкреслюють, що більше всього вражає відстань, яку подолав дрон аби вразити ворожий гелікоптер.

Західна околиця Донецька знаходиться всього в 5 км від лінії фронту - цілком у радіусі дії безпілотного дрона FPV.

Але східна околиця міста знаходиться ближче до 16 км від лінії фронту. Очевидно, саме там і сталася атака.

Щоб подолати 16 км, FPV може знадобитися допомога від іншого дрона, що йде за кілька км, захоплює та ретранслює його командний сигнал малої дальності. Це складна операція, яка вимагає ретельної координації.