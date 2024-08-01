ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 33 артсистемы и 42 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 579490 военных.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы нанесли потери Российской Федерации, уничтожив более 1300 солдат и множество техники.
- На фронте зафиксировано 156 боевых столкновений за сутки, в основном на Покровском направлении.
- Общее количество потерь российской армии на этапе вторжения превышает 579 490 военных.
- Статистика уничтоженной техники включает танки, артиллерию, технику ПВО, самолеты, вертолеты и другие виды вооружения.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1370 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8399 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 16203 (+42) ед;
артиллерийских систем — 16119 (+33) ед;
РСЗО — 1132 (+1) ед.;
средства ПВО — 907 ед.;
самолетов — 363 ед.;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12968 (+115) ед;
крылатых ракет — 2407 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21816 (+77) ед;
специальной техники — 2713 (+16) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.
На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Временного Яра, Богдановки и Андреевки.
На Торецком направлении произошло 26 боеприкосновений недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.
На Покровском направлении наши защитники отразили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанне, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисическое, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Ге
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