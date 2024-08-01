ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 33 артсистемы и 42 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 33 артсистемы и 42 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 33 артсистемы и 42 ББМ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 579490 военных.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы нанесли потери Российской Федерации, уничтожив более 1300 солдат и множество техники.
  • На фронте зафиксировано 156 боевых столкновений за сутки, в основном на Покровском направлении.
  • Общее количество потерь российской армии на этапе вторжения превышает 579 490 военных.
  • Статистика уничтоженной техники включает танки, артиллерию, технику ПВО, самолеты, вертолеты и другие виды вооружения.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1370 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8399 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 16203 (+42) ед;

  • артиллерийских систем — 16119 (+33) ед;

  • РСЗО — 1132 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 907 ед.;

  • самолетов — 363 ед.;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12968 (+115) ед;

  • крылатых ракет — 2407 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21816 (+77) ед;

  • специальной техники — 2713 (+16) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

  • На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Временного Яра, Богдановки и Андреевки.

  • На Торецком направлении произошло 26 боеприкосновений недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.

  • На Покровском направлении наши защитники отразили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанне, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисическое, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.

  • На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Ге

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