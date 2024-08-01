ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 33 артсистеми та 42 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 579 490 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили знищили понад 1300 солдатів Російської Федерації та велику кількість техніки на фронті.
- За добу було зафіксовано 156 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку.
- Загалом з початку вторгнення російської армії на цю митницю української землі нанесені величезні втрати.
- Сили оборони України продовжують відстоювати свою територію та ефективно протистояти російській агресії.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1370 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8399 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 16203 (+42) од.;
артилерійських систем — 16119 (+33) од.;
РСЗВ — 1132 (+1) од.;
засоби ППО — 907 од.;
літаків — 363 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12968 (+115) од.;
крилатих ракет — 2407 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21816 (+77) од.;
спеціальної техніки — 2713 (+16) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.
На Краматорському напрямку точилися 10 боїв в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.
На Торецькому напрямку відбулося 26 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 55 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка.
На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Ге
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