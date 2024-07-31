ЗСУ уразили склад озброєння і військової техніки армії РФ під Курськом

В ніч на 31 липня українські військові атакували склад зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів під Курськом.
Головні тези:
- Українська армія ефективно уражає важливі військові об’єкти ворога, як це сталося під Курськом 31 липня.
- Детальні результати цієї атаки уточнюються, але вже зараз її ефективність визнається Генштабом ЗСУ.
- На тлі цього російське Міноборони вже почало заявляти про нібито збиті дрони та пожежу на об'єкті.
Генштаб підтвердив атаку по складу армії РФ під Курськом
Як зазначили військові, після удару спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання.
Що цьому передувало
31 липня Міноборони РФ звітувало про нібито 19 збитих безпілотників і одну ракету.
За даними окупантів, ППО нібито збило 11 безпілотників літакового типу над Бєлгородською областю, чотири — над Брянською, над Курською, Калузькою, Ростовською областями та Кримом — по одному.
Згодом т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що внаслідок атаки безпілотників у російській Курській області сталася пожежа "на одному з об'єктів".
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