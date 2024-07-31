ЗСУ уразили склад озброєння і військової техніки армії РФ під Курськом
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили склад озброєння і військової техніки армії РФ під Курськом

Генштаб ЗСУ
ЗСУ уразили склад озброєння і військової техніки армії РФ під Курськом

В ніч на 31 липня українські військові атакували склад зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів під Курськом.

Головні тези:

  • Українська армія ефективно уражає важливі військові об’єкти ворога, як це сталося під Курськом 31 липня.
  • Детальні результати цієї атаки уточнюються, але вже зараз її ефективність визнається Генштабом ЗСУ.
  • На тлі цього  російське Міноборони вже почало заявляти про нібито збиті дрони та пожежу на об'єкті.

Генштаб підтвердив атаку по складу армії РФ під Курськом

Сили оборони України продовжують ефективно уражати важливі військові об’єкти російських окупантів, — зазначає Генштаб

Як зазначили військові, після удару спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання.

Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється, — підсумували у Генштабі.

Що цьому передувало

31 липня Міноборони РФ звітувало про нібито 19 збитих безпілотників і одну ракету.

За даними окупантів, ППО нібито збило 11 безпілотників літакового типу над Бєлгородською областю, чотири — над Брянською, над Курською, Калузькою, Ростовською областями та Кримом — по одному.

Згодом т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що внаслідок атаки безпілотників у російській Курській області сталася пожежа "на одному з об'єктів".

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