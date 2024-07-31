ЗСУ уразили склад озброєння і військової техніки армії РФ під Курськом

В ніч на 31 липня українські військові атакували склад зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів під Курськом.

Генштаб підтвердив атаку по складу армії РФ під Курськом

Сили оборони України продовжують ефективно уражати важливі військові об’єкти російських окупантів, — зазначає Генштаб Поширити

Як зазначили військові, після удару спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання.

Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється, — підсумували у Генштабі. Поширити

Що цьому передувало

31 липня Міноборони РФ звітувало про нібито 19 збитих безпілотників і одну ракету.

За даними окупантів, ППО нібито збило 11 безпілотників літакового типу над Бєлгородською областю, чотири — над Брянською, над Курською, Калузькою, Ростовською областями та Кримом — по одному.

Згодом т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що внаслідок атаки безпілотників у російській Курській області сталася пожежа "на одному з об'єктів".