У російському Курську пролунали потужні вибухи — відео

Що відомо про вибухи в Курську

Місцеві жителі зазначають, що в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на місцях для паркування спрацювала сигналізація.

Т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов пізніше повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.

Вже вранці 30 липня Смирнов повідомив, що вночі нібито було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.

Атака дронів на Курщину: що відомо

28 липня ввечері в Курській області пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів.

Зокрема губернатор Курської області Олексій Смірнов заявляв про "12 збитих українських безпілотників". Водночас у мережі розповсюджували відео з "прильотами" у Солнцевському та Прістенському районах.

Telegram-канали також уточнювали, що один із дронів ударив по підстанції.

Згодо Генштаб ЗСУ повідомив, що є інформація про роботу в Курській області систем протиповітряної оборони та вибухи в районах щонайменше чотирьох електропідстанцій.

Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням у Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області. Поширити

Операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі наголосили, що промисловість РФ, яка працює на війну проти України, є законною ціллю. При цьому підстанції, по яких було завдано удару, забезпечують функціонування залізниці, якою окупанти перевозять озброєння та військову техніку.