У російському Курську пролунали потужні вибухи — відео
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У російському Курську пролунали потужні вибухи — відео

У російському Курську пролунали потужні вибухи — відео
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Джерело:  online.ua

Вночі 30 липня в Курську РФ пролунали потужні вибухи. Згодом місцева влада заявила про нібито відбиту ракетну атаку.

Головні тези:

 

  • Місцева влада повідомила про знищення нібито чотирьох ракет в небі над Курською областю, а також про атаку дронів, яка відбулася раніше.
  • Раніше операцію у Курську провели бійці Центру спеціальних операцій “А” СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони.
  • Українські військові наголошують, що заходи з підриву військово-економічного потенціалу російського ворога триватимуть до припинення війни.

Що відомо про вибухи в Курську

Місцеві жителі зазначають, що в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на місцях для паркування спрацювала сигналізація.

Т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов пізніше повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.

Вже вранці 30 липня Смирнов повідомив, що вночі нібито було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області. 

Атака дронів на Курщину: що відомо

28 липня ввечері в Курській області пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів.

Зокрема губернатор Курської області Олексій Смірнов заявляв про "12 збитих українських безпілотників". Водночас у мережі розповсюджували відео з "прильотами" у Солнцевському та Прістенському районах.

Telegram-канали також уточнювали, що один із дронів ударив по підстанції.

Згодо Генштаб ЗСУ повідомив, що є інформація про роботу в Курській області систем протиповітряної оборони та вибухи в районах щонайменше чотирьох електропідстанцій.

Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням у Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

Операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі наголосили, що промисловість РФ, яка працює на війну проти України, є законною ціллю. При цьому підстанції, по яких було завдано удару, забезпечують функціонування залізниці, якою окупанти перевозять озброєння та військову техніку.

Заходи щодо підриву військово-економічного потенціалу ворога триватимуть до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.

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