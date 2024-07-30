В российском Курске раздались мощные взрывы — видео

Ночью 30 июля в Курске РФ раздались мощные взрывы. Впоследствии местные власти заявили о якобы отраженной ракетной атаке.
Главные тезисы
- В ночь на 30 июля в Курске произошли мощные взрывы, которые были признаны ракетной атакой местными властями.
- Местные жители отмечают слышимые взрывы и световые вспышки в небе, что вызвало панику и тревогу в регионе.
- Нанесение ударов по подстанциям в Курской области направлено на прекращение вооруженной войны против Украины.
Что известно о взрывах в Курске
Местные жители отмечают, что в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковочных местах сработала сигнализация.
И.о. губернатора региона Алексей Смирнов позже сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон.
Уже утром 30 июля Смирнов сообщил, что ночью якобы были уничтожены четыре ракеты в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.
Атака дронов на Курщину: что известно
28 июля вечером в Курской области раздались взрывы. Русские жаловались на атаку дронов.
В частности, губернатор Курской области Алексей Смирнов заявлял о "12 сбитых украинских беспилотниках". В то же время в сети распространяли видео с "прилетами" в Солнцевском и Пристенском районах.
Telegram-каналы также уточняли, что один из дронов ударил по подстанции.
Генштаб ВСУ сообщил, что есть информация о работе в Курской области систем противовоздушной обороны и взрывах в районах по меньшей мере четырех электроподстанций.
Операция была проведена бойцами Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
В Генштабе отметили, что работающая на войну против Украины промышленность РФ является законной целью. При этом подстанции, по которым был нанесен удар, обеспечивают функционирование железной дороги, по которой оккупанты перевозят вооружение и военную технику.
Меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа.
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