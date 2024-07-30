В российском Курске раздались мощные взрывы — видео

Что известно о взрывах в Курске

Местные жители отмечают, что в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковочных местах сработала сигнализация.

И.о. губернатора региона Алексей Смирнов позже сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон.

Уже утром 30 июля Смирнов сообщил, что ночью якобы были уничтожены четыре ракеты в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.

Атака дронов на Курщину: что известно

28 июля вечером в Курской области раздались взрывы. Русские жаловались на атаку дронов.

В частности, губернатор Курской области Алексей Смирнов заявлял о "12 сбитых украинских беспилотниках". В то же время в сети распространяли видео с "прилетами" в Солнцевском и Пристенском районах.

Telegram-каналы также уточняли, что один из дронов ударил по подстанции.

Генштаб ВСУ сообщил, что есть информация о работе в Курской области систем противовоздушной обороны и взрывах в районах по меньшей мере четырех электроподстанций.

Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Понировском, Курском и Солнцевском районах Курской области . Поделиться

Операция была проведена бойцами Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе отметили, что работающая на войну против Украины промышленность РФ является законной целью. При этом подстанции, по которым был нанесен удар, обеспечивают функционирование железной дороги, по которой оккупанты перевозят вооружение и военную технику.