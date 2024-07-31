ВСУ поразили состав вооружения и военной техники армии РФ под Курском

В ночь на 31 июля украинские военные атаковали склад хранения вооружения и военной техники российских оккупантов под Курском.
Главные тезисы
- В ночь на 31 июля ВСУ провели успешную атаку на склад вооружения и техники российских оккупантов под Курском.
- Боевую работу выполняли определенные подразделения ВМС Украины совместно с другими компонентами Сил обороны.
- Минобороны РФ отчитывалось о сбитых беспилотниках, а в результате атаки в Курской области произошел пожар на одном из объектов.
Генштаб подтвердил атаку по составу армии РФ под Курском
Как отметили военные, после удара наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.
Что этому предшествовало
31 июля Минобороны РФ отчитывалось о якобы 19 сбитых беспилотниках и одной ракете.
По данным окупантов, ПВО якобы сбило 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, четыре — над Брянской, над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом — по одному.
Впоследствии и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки беспилотников в российской Курской области произошел пожар "на одном из объектов".
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