ВСУ поразили состав вооружения и военной техники армии РФ под Курском
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили состав вооружения и военной техники армии РФ под Курском

Генштаб ВСУ
ВСУ поразили состав вооружения и военной техники армии РФ под Курском
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В ночь на 31 июля украинские военные атаковали склад хранения вооружения и военной техники российских оккупантов под Курском.

Главные тезисы

  • В ночь на 31 июля ВСУ провели успешную атаку на склад вооружения и техники российских оккупантов под Курском.
  • Боевую работу выполняли определенные подразделения ВМС Украины совместно с другими компонентами Сил обороны.
  • Минобороны РФ отчитывалось о сбитых беспилотниках, а в результате атаки в Курской области произошел пожар на одном из объектов.

Генштаб подтвердил атаку по составу армии РФ под Курском

Силы обороны Украины продолжают эффективно уязвлять важные военные объекты российских оккупантов, — отмечает Генштаб.

Как отметили военные, после удара наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.

Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Подробная информация о результатах поражения уточняется, — подытожили в Генштабе.

Что этому предшествовало

31 июля Минобороны РФ отчитывалось о якобы 19 сбитых беспилотниках и одной ракете.

По данным окупантов, ПВО якобы сбило 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, четыре — над Брянской, над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом — по одному.

Впоследствии и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки беспилотников в российской Курской области произошел пожар "на одном из объектов".

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