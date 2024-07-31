ВСУ поразили состав вооружения и военной техники армии РФ под Курском

В ночь на 31 июля украинские военные атаковали склад хранения вооружения и военной техники российских оккупантов под Курском.

Генштаб подтвердил атаку по составу армии РФ под Курском

Силы обороны Украины продолжают эффективно уязвлять важные военные объекты российских оккупантов, — отмечает Генштаб. Поделиться

Как отметили военные, после удара наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.

Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Подробная информация о результатах поражения уточняется, — подытожили в Генштабе. Поделиться

Что этому предшествовало

31 июля Минобороны РФ отчитывалось о якобы 19 сбитых беспилотниках и одной ракете.

По данным окупантов, ПВО якобы сбило 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, четыре — над Брянской, над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом — по одному.

Впоследствии и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки беспилотников в российской Курской области произошел пожар "на одном из объектов".