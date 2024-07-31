В Курской области РФ вспыхнул пожар после атаки дронов — видео

После атаки дронов в Курском районе РФ возник пожар на одном из объектов.

Что известно об атаке дронов в Курской области

Как сообщил и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, в Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки дронов.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Губернатор региона Алексей Смирнов заявил, что пожар на объекте в Курской области локализован, пострадавших нет.

Кроме этого, в Минобороны РФ заявили, что якобы ночью 31 июля над Белгородской областью ночью сбиты 11 БПЛА, над Брянской — четыре, а над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом по одному.

Что известно о предварительных взрывах в РФ

В ночь на 30 июля в российском Курске раздавались взрывы. Местные власти традиционно заявили о сбитых воздушных целях.

Генштаб ВСУ сообщил, что Служба безопасности Украины атаковала российскую нефтебазу в Курской области. По данным разведки, в результате атаки возник пожар.

29 июля Генштаб ВСУ подтвердил удар по нескольким электроподстанциям в Курской области, которые обеспечивали работу железной дороги. Также 28 июля ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области.