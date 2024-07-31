У Курській області РФ спалахнула пожежа після атаки дронів — відео
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У Курській області РФ спалахнула пожежа після атаки дронів — відео

У Курській області РФ спалахнула пожежа після атаки дронів — відео
Джерело:  online.ua

Після атаки дронів в Курському районі РФ виникла пожежа на одному з об'єктів.

Головні тези:

  • Пожежа в Курській області РФ спалахнула після атаки дронів на одному з об'єктів.
  • Губернатор Курської області підтвердив виникнення вогню та його локалізацію без постраждалих.
  • У Міноборони РФ повідомили про збиття дронів над кількома областями, включаючи Курську.
  • 29 і 28 липня ЗСУ нанесли удари по електростанціям та нафтобазі в Курській області.

Що відомо про атаку дронів у Курській області

Як повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, у Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки дронів.

Про який саме об'єкт ідеться, не уточнюється.

Губернатор регіону Олексій Смирнов заявив, що пожежа на об'єкті в Курській області локалізована, постраждалих немає.

Окрім цього в Міноборони РФ заявили, що нібито вночі 31 липня над Білгородською областю вночі збиті 11 БПЛА, над Брянською — чотири, а над Курською, Калузькою, Ростовською областями та Кримом по одному.

Що відомо про попередні вибухи в РФ

В ніч на 30 липня у російському Курську лунали вибухи. Місцева влада традиційно заявила про збиті повітряні цілі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. За даними розвідки, внаслідок атаки виникла пожежа.

29 липня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по кількох електропідстанціях у Курській області, які забезпечували роботу залізниці. Також 28 липня ЗСУ завдали удару по нафтобазі "Польова" у Курській області.

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