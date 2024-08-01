За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові 156 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на фронті

Зазначається, що на Харківщині протягом доби російські окупанти 8 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Воздвиженки, Желанного, Сергіївки, Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Іванівки, Лисичного, Тимофіївки, Карлівки, Калинового та Гродівки.

У напрямку Куп’янська також було відбито 8 атак злочинної армії РФ поряд із Степовою Новоселівкою, Колесниківкою, Берестовим, Стельмахівкою та Андріївкою.

У напрямку Лимана на Донеччині російські загарбники 14 разів намагались покращити тактичне положення в районах Макіївки, Невського та Новосергіївки.

У напрямку Сіверська українськими військовими відбито 4 ворожі атаки поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

У напрямку Краматорська зафіксовано 10 боєзіткнень в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.

У напрямку Торецька окупаційна армія здійснила 26 спроб безуспішних атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

У напрямку Курахового українськими військовими зупинено 13 атак російських окупантів біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Георгіївки та Парасковіївки.

Російські окупанти здійснили 12 штурмів біля Великої Новосілки та Водяного.

Що відомо про ситуацію на півдні України

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти 6 разів безуспішно атакували позиції ЗСУ.

У Запорізькій області ситуація на фронті залишається без змін, ворог активних атак не проводив.