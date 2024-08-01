ВСУ отразили 36 атак армии РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток 1 августа на фронте произошло 76 боевых столкновений. Украинские защитники останавливают российскую армию, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты продолжают активно действовать на Покровском и Торецком направлениях.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к нашим позициям в районе Андреевки. Три атаки противника еще продолжаются недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Всего на направлении зафиксировано пять боеприкосновений. В районы Новоосинового и Петропавловки оккупанты сбросили по авиабомбе.

Агрессор увеличил количество атак до трех на Лиманском направлении . Состоялись боевые действия вблизи Макеевки и Торского.

На Северском направлении враг дважды неудачно пытался прорвать нашу оборону в районе Выемки. Недалеко от Спорного, Иванодарьевки и Верхнекаменского боестолкновения еще продолжаются в пяти локациях. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать атаку кафиров возле Временного Яра. В районах Клещиевки, Ивановского и Андреевки враг понес потери и отошел.

На Торецком направлении произошло 12 штурмов в районах Северного и Нью-Йорка, где противник и сейчас атакует. Также, оккупанты получили отпор возле Железного и Торецкого. Последний и Дилиевку восемь раз бомбили КАБами. Кроме того, по Дилиевке захватчики трижды избивали с вооружения армейской авиации.

Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 36 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Пока еще продолжаются бои в девяти локациях в районах Новоалександровки, Ивановки, Воздвиженки, Свиридоновки, Желанного и Яснобродовки. Авиация окупантов била в течение дня КАБами по Ивановке, Новотроицкому, Гродовце и Тимофеевке. Кроме того, террористы нанесли четыре авиаудара НАРами в сторону Александрополя.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки отражены четыре штурма — враг понес потери.

На Времивском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла семь ударов возле Богоявленки, Новодонецкого и Нескучного.

На Ореховском направлении произошло два безуспешных для оккупантов боевых столкновений в районе Малой Токмачки. А около полусотни неуправляемых авиаракет противник выпустил в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Лобкового.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили один штурм на левобережье Днепра.

Что известно о безумных потерях армии РФ в течение июля

По информации военно-политического аналитика Александра Коваленко, преступная армия РФ в течение последнего года продвинулась на 21 км в направлении Покровска на Донеччине, понеся при этом безумные потери в живой силе и военной технике.

По его словам, только в течение июля потери российских оккупантов составили 35680 солдат.

Есть очень высокий показатель потерь ствольной артиллерии — 1520 единиц. Это абсолютный рекорд потери артиллерии, свидетельствующий о высоком уровне именно контрбатарейной борьбы, реализуемой Силы обороны. Есть очень высокий показатель потери автомобильного транспорта — 2103 единицы. Это связано с тем, что россияне все меньше начинают использовать бронированную технику, а передвигаются по технике гражданского использования — "буханки", УАЗики, автозаки, гольф-кары и даже мотоциклы, — подчеркивает Коваленко.

Аналитик добавил, что в настоящее время российские оккупанты сталкиваются с проблемой острой нехватки бронетехники.

В частности, в течение июля, по его словам, враг потерял 265 единиц одной только спецтехники. Поделиться

Коваленко отметил, что фактически инженерные войска у российских оккупантов уже перестали существовать.