ВСУ отразили 36 атак армии РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 36 атак армии РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток 1 августа на фронте произошло 76 боевых столкновений. Украинские защитники останавливают российскую армию, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты продолжают активно действовать на Покровском и Торецком направлениях.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно отразили 36 атак армии РФ на Покровском направлении за сутки, демонстрируя высокий уровень подготовки и эффективность обороны.
  • Анализ показывает, что российская армия понесла значительные потери в живой силе, технике и снарядах во время боевых действий против украинских защитников.
  • Информация о безумных потерях армии РФ за июль подтверждает успешность действий украинских военных, включая уничтожение вражеских систем ПВО и спецтехники.
  • Российские оккупанты сталкиваются с проблемой нехватки бронетехники и высокими потерями в персонале и оборудовании, что затрудняет их дальнейшие действия.
  • Украинские защитники продолжают успешно защищать свои позиции, демонстрируя решимость и боевую готовность в противостоянии российской агрессии.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируется.

  • На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к нашим позициям в районе Андреевки. Три атаки противника еще продолжаются недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Всего на направлении зафиксировано пять боеприкосновений. В районы Новоосинового и Петропавловки оккупанты сбросили по авиабомбе.

  • Агрессор увеличил количество атак до трех на Лиманском направлении . Состоялись боевые действия вблизи Макеевки и Торского.

  • На Северском направлении враг дважды неудачно пытался прорвать нашу оборону в районе Выемки. Недалеко от Спорного, Иванодарьевки и Верхнекаменского боестолкновения еще продолжаются в пяти локациях. Ситуация контролируется.

  • На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать атаку кафиров возле Временного Яра. В районах Клещиевки, Ивановского и Андреевки враг понес потери и отошел.

  • На Торецком направлении произошло 12 штурмов в районах Северного и Нью-Йорка, где противник и сейчас атакует. Также, оккупанты получили отпор возле Железного и Торецкого. Последний и Дилиевку восемь раз бомбили КАБами. Кроме того, по Дилиевке захватчики трижды избивали с вооружения армейской авиации.

  • Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 36 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Пока еще продолжаются бои в девяти локациях в районах Новоалександровки, Ивановки, Воздвиженки, Свиридоновки, Желанного и Яснобродовки. Авиация окупантов била в течение дня КАБами по Ивановке, Новотроицкому, Гродовце и Тимофеевке. Кроме того, террористы нанесли четыре авиаудара НАРами в сторону Александрополя.

  • Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки отражены четыре штурма — враг понес потери.

  • На Времивском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла семь ударов возле Богоявленки, Новодонецкого и Нескучного.

  • На Ореховском направлении произошло два безуспешных для оккупантов боевых столкновений в районе Малой Токмачки. А около полусотни неуправляемых авиаракет противник выпустил в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Лобкового.

  • На Приднепровском направлении наши защитники отразили один штурм на левобережье Днепра.

Что известно о безумных потерях армии РФ в течение июля

По информации военно-политического аналитика Александра Коваленко, преступная армия РФ в течение последнего года продвинулась на 21 км в направлении Покровска на Донеччине, понеся при этом безумные потери в живой силе и военной технике.

По его словам, только в течение июля потери российских оккупантов составили 35680 солдат.

Есть очень высокий показатель потерь ствольной артиллерии — 1520 единиц. Это абсолютный рекорд потери артиллерии, свидетельствующий о высоком уровне именно контрбатарейной борьбы, реализуемой Силы обороны. Есть очень высокий показатель потери автомобильного транспорта — 2103 единицы. Это связано с тем, что россияне все меньше начинают использовать бронированную технику, а передвигаются по технике гражданского использования — "буханки", УАЗики, автозаки, гольф-кары и даже мотоциклы, — подчеркивает Коваленко.

Аналитик добавил, что в настоящее время российские оккупанты сталкиваются с проблемой острой нехватки бронетехники.

В частности, в течение июля, по его словам, враг потерял 265 единиц одной только спецтехники.

Коваленко отметил, что фактически инженерные войска у российских оккупантов уже перестали существовать.

Кроме этого, аналитик добавил, что в течение июля украинские военные уничтожили 33 единицы вражеских систем ПВО.

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