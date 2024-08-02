ВСУ ликвидировали более 580 тысяч российских захватчиков

За прошедшие сутки Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 1 100 солдат РФ, 42 артиллерийские системы и 8 ББМ врага. Общие потери личного состава российской армии составили уже 580 590 человек.
Главные тезисы
- Ситуация на фронте остается напряженной, с боевыми действиями и обстрелами на разных направлениях, включая Харьковское, Лиманское, Северское, Краматорское и другие.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по четырем пунктам управления армии РФ.
- Больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении.
Потери армии РФ по состоянию на 2 августа 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 580 590 (+1 100) человек,
танков — 8 402 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 16 211 (+8) ед,
артиллерийских систем — 16 161 (+42) ед,
РСЗО — 1 134 (+2) ед,
средств ПВО — 907 (+0) ед,
самолетов — 363 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 005 (+37) ед,
крылатых ракет — 2407 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 21 872 (+56) ед,
специальной техники — 2 719 (+6) ед.
Что известно о ситуации на фронте 1-2 августа
Как сообщает Генштаб ВСУ, на фронте за прошедшие сутки было зафиксировано 127 боевых столкновений.
Следует обратить внимание на то, что треть из них — на Покровском направлении.
1 августа армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и мирным населенным пунктам 5 ракетных (шесть ракет), 63 авиационных удара (в том числе задействовала 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе.
Кроме того, враг произвел 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 112 из них — из РСЗО.
Ситуация на разных направлениях фронта:
На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений;
На Лиманском направлении украинские войска отразили шесть атак оккупантов недалеко от Макеевки и Торского;
На Северском направлении Силами обороны также отражены 11 штурмовых действий;
На Краматорском направлении воины ВСУ остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону;
На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки;
На Покровском направлении украинские защитники отразили 53 штурмовых и наступательных действия;
На Кураховском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону ВСУ;
На Времевском направлении агрессор совершил два штурма;
На Ореховском направлении тоже произошло две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки;
На Приднепровском направлении украинские защитники жестко пресекли попытку оккупантов продвинуться на левобережье реки Днепр.
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