ВСУ ликвидировали более 580 тысяч российских захватчиков
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 580 тысяч российских захватчиков

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 1 100 солдат РФ, 42 артиллерийские системы и 8 ББМ врага. Общие потери личного состава российской армии составили уже 580 590 человек.

Главные тезисы

  • Ситуация на фронте остается напряженной, с боевыми действиями и обстрелами на разных направлениях, включая Харьковское, Лиманское, Северское, Краматорское и другие.
  • Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по четырем пунктам управления армии РФ.
  • Больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении.

Потери армии РФ по состоянию на 2 августа 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 580 590 (+1 100) человек,

  • танков — 8 402 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 16 211 (+8) ед,

  • артиллерийских систем — 16 161 (+42) ед,

  • РСЗО — 1 134 (+2) ед,

  • средств ПВО — 907 (+0) ед,

  • самолетов — 363 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 005 (+37) ед,

  • крылатых ракет — 2407 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 872 (+56) ед,

  • специальной техники — 2 719 (+6) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 1-2 августа

Как сообщает Генштаб ВСУ, на фронте за прошедшие сутки было зафиксировано 127 боевых столкновений.

Следует обратить внимание на то, что треть из них — на Покровском направлении.

1 августа армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и мирным населенным пунктам 5 ракетных (шесть ракет), 63 авиационных удара (в том числе задействовала 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе.

Кроме того, враг произвел 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 112 из них — из РСЗО.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага, — сообщает Генштаб ВСУ.

Ситуация на разных направлениях фронта:

  • На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений;

  • На Лиманском направлении украинские войска отразили шесть атак оккупантов недалеко от Макеевки и Торского;

  • На Северском направлении Силами обороны также отражены 11 штурмовых действий;

  • На Краматорском направлении воины ВСУ остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону;

  • На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки;

  • На Покровском направлении украинские защитники отразили 53 штурмовых и наступательных действия;

  • На Кураховском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону ВСУ;

  • На Времевском направлении агрессор совершил два штурма;

  • На Ореховском направлении тоже произошло две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки;

  • На Приднепровском направлении украинские защитники жестко пресекли попытку оккупантов продвинуться на левобережье реки Днепр.

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