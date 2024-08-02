ВСУ ликвидировали более 580 тысяч российских захватчиков

За прошедшие сутки Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 1 100 солдат РФ, 42 артиллерийские системы и 8 ББМ врага. Общие потери личного состава российской армии составили уже 580 590 человек.

Потери армии РФ по состоянию на 2 августа 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 580 590 (+1 100) человек,

танков — 8 402 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 16 211 (+8) ед,

артиллерийских систем — 16 161 (+42) ед,

РСЗО — 1 134 (+2) ед,

средств ПВО — 907 (+0) ед,

самолетов — 363 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 005 (+37) ед,

крылатых ракет — 2407 (+0) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 21 872 (+56) ед,

специальной техники — 2 719 (+6) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 1-2 августа

Как сообщает Генштаб ВСУ, на фронте за прошедшие сутки было зафиксировано 127 боевых столкновений.

Следует обратить внимание на то, что треть из них — на Покровском направлении.

1 августа армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и мирным населенным пунктам 5 ракетных (шесть ракет), 63 авиационных удара (в том числе задействовала 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе.

Кроме того, враг произвел 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 112 из них — из РСЗО.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага, — сообщает Генштаб ВСУ. Поделиться

Ситуация на разных направлениях фронта: