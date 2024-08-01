Корвет "Гетман Иван Выговский" для ВМС ВСУ спустили на воду в Стамбуле

1 августа в Стамбуле на верфи STM был спущен на воду второй корвет класса Ada, строящийся для Украины — "Гетман Иван Выговский".

Корвет "Гетман Иван Выговский" построен для Украины в Турции

Отмечается, что для соблюдения мер безопасности не разглашались детали происходящего.

Известно, что на церемонии присутствовала первая леди Елена Зеленская, министр обороны Рустем Умеров, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неежпапа.

Корвет "Гетман Иван Выговский"

Стоит отметить, что закладка этого корабля состоялась 18 августа 2023 года. Из этого следует, что для того, чтобы спустить корвет на воду, турецким корабелам понадобилось чуть менее года.

Однако "Гетман Иван Выговский" еще некоторое время будет достраиваться на плаву.

#BREAKING Ukrainian Navy's second Turkish-built ADA-class corvette Hetman Ivan Vyhovskyi (F-212) has been launched in Istanbul, Türkiye today.



— Hetman Ivan Mazepa, Ukraine's first ADA-class corvette, is expected to be the flagship of the new Ukrainian Navy. pic.twitter.com/37uS7lWdek — Clash Report (@clashreport) August 1, 2024

Украинские корветы: что известно

Имя "Гетман Иван Выговский" президент Владимир Зеленский присвоил второму корвету класса Ada в марте 2023 года.

Из указа Зеленского следует, что такое имя корвета было дано для восстановления исторических традиций национальной армии и увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского. Поделиться

В 2021 году Украина заказала у Турции корвет. Осенью того же года прошла закладка украинского корабля типа Ada. А уже осенью 2022 корвет "Гетман Иван Мазепа" был официально спущен на воду.