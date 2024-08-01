Корвет "Гетман Иван Выговский" для ВМС ВСУ спустили на воду в Стамбуле

1 августа в Стамбуле на верфи STM был спущен на воду второй корвет класса Ada, строящийся для Украины — "Гетман Иван Выговский".
Главные тезисы
- Корвет “Гетман Иван Выговский” был спущен на воду вторым в классе Ada для Украины на верфи в Стамбуле.
- Спуск на воду корвета состоялся в присутствии первой леди Елены Зеленской и других высокопоставленных лиц.
- Имя корвета связано с гетманом Иваном Выговским для восстановления исторических традиций ВСУ.
Корвет "Гетман Иван Выговский" построен для Украины в Турции
Отмечается, что для соблюдения мер безопасности не разглашались детали происходящего.
Известно, что на церемонии присутствовала первая леди Елена Зеленская, министр обороны Рустем Умеров, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неежпапа.
Стоит отметить, что закладка этого корабля состоялась 18 августа 2023 года. Из этого следует, что для того, чтобы спустить корвет на воду, турецким корабелам понадобилось чуть менее года.
Однако "Гетман Иван Выговский" еще некоторое время будет достраиваться на плаву.
#BREAKING Ukrainian Navy's second Turkish-built ADA-class corvette Hetman Ivan Vyhovskyi (F-212) has been launched in Istanbul, Türkiye today.— Clash Report (@clashreport) August 1, 2024
— Hetman Ivan Mazepa, Ukraine's first ADA-class corvette, is expected to be the flagship of the new Ukrainian Navy. pic.twitter.com/37uS7lWdek
Украинские корветы: что известно
Имя "Гетман Иван Выговский" президент Владимир Зеленский присвоил второму корвету класса Ada в марте 2023 года.
В 2021 году Украина заказала у Турции корвет. Осенью того же года прошла закладка украинского корабля типа Ada. А уже осенью 2022 корвет "Гетман Иван Мазепа" был официально спущен на воду.
В марте 2024 г. ВМС отмечали, что украинский экипаж уже проходит подготовку для службы на "Мазепе". А уже в мае этого года корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на первые ходовые испытания.
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