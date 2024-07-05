Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит ходовые испытания — видео

Военно-морские силы Украины показали, как проходит ходовые испытания в море многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС ВСУ, строящийся в Турции.

Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит испытания

В ходе этих испытаний команда корабля и судостроительной компании вместе с подрядчиками проверяют работу всех корветных систем. В частности, как оборудование работает в разных режимах и нагрузках.

Корвет должен войти в состав украинского военного флота в 2024 году.

В Турции строят украинские корветы: что известно

2 октября 2022 в Турции на верфи RMK Marine спустили на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа".

Первый корвет для ВМС ВС Украины был заложен в Турции в сентябре 2021 года. В конце декабря на судостроительном предприятии в Стамбуле начали собирать корпус корвета. Поделиться

8 марта 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом присвоил корвету класса "Ada" строящегося в Турции Военно-морских сил ВСУ имя гетмана Ивана Выговского.

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, Военно-морские силы Украины тесно сотрудничают с Турцией в оборонной сфере.

Экипаж для одного из этих кораблей уже проходит подготовку безотносительно того, где и какую именно, для прохождения дальнейшей службы на этих кораблях.

Также представитель ВМС заявил, что украинские воины в бригаде морской авиации используют другие изделия турецкого производства. Речь идет о беспилотниках "Байрактар". Плетенчук добавил, что Украина давно работает с Турцией, назвал это сотрудничество плодотворным и напомнил, что оно началось еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.