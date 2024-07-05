Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит ходовые испытания — видео

Военно-морские силы Украины показали, как проходит ходовые испытания в море многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС ВСУ, строящийся в Турции.
Главные тезисы
- Украинский корвет “Гетман Иван Мазепа” успешно проходит ходовые испытания перед вступлением в состав украинского военного флота в 2024 году.
- Сотрудничество с Турцией позволяет Украине не только строить корветы, но и использовать новейшие военные разработки, включая беспилотники “Байрактар”.
- Первый украинский корвет класса ADA “Гетман Иван Мазепа” был спущен на воду в октябре 2022 года и проходит испытания в море на стадии подготовки к вступлению в эксплуатацию.
- Украина тесно сотрудничает с Турцией в сфере обороны, что отражается не только в строительстве кораблей, но и в обучении экипажей и использовании военного оборудования.
- Успешное развитие военно-морских сил Украины подтверждает важность и плодотворность сотрудничества с зарубежными партнерами в оборонной сфере.
Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит испытания
В ходе этих испытаний команда корабля и судостроительной компании вместе с подрядчиками проверяют работу всех корветных систем. В частности, как оборудование работает в разных режимах и нагрузках.
Корвет должен войти в состав украинского военного флота в 2024 году.
В Турции строят украинские корветы: что известно
2 октября 2022 в Турции на верфи RMK Marine спустили на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа".
8 марта 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом присвоил корвету класса "Ada" строящегося в Турции Военно-морских сил ВСУ имя гетмана Ивана Выговского.
По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, Военно-морские силы Украины тесно сотрудничают с Турцией в оборонной сфере.
Экипаж для одного из этих кораблей уже проходит подготовку безотносительно того, где и какую именно, для прохождения дальнейшей службы на этих кораблях.
Также представитель ВМС заявил, что украинские воины в бригаде морской авиации используют другие изделия турецкого производства. Речь идет о беспилотниках "Байрактар". Плетенчук добавил, что Украина давно работает с Турцией, назвал это сотрудничество плодотворным и напомнил, что оно началось еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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