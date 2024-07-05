Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить ходові випробування — відео

Військово-морські сили України показали, як проходить ходові випробування у морі багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗСУ, який будується у Туреччині.
Головні тези:
- Український корвет “Гетьман Іван Мазепа” успішно проходить ходові випробування у морі перед вступом до складу українського військового флоту у 2024 році.
- Українська та турецька сторони тісно співпрацюють у сфері оборони, що сприяє розвитку військово-морських сил України.
- Співпраця з Туреччиною передбачає не лише будівництво корветів, а й використання новітніх турецьких військових розробок, наприклад безпілотників “Байрактар”.
- Перший український корвет класу ADA “Гетьман Іван Мазепа був спущений на воду у жовтні 2022 року на верфі RMK Marine у Туреччині.
Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить випробування
Під час цих випробувань команда корабля і суднобудівної компанії разом із підрядниками перевіряють роботу всіх систем корвета. Зокрема, як обладнання працює в різних режимах і навантаженнях.
Корвет повинен увійти до складу українського військового флоту у 2024 році.
У Туреччині будують українські корвети: що відомо
2 жовтня 2022 року у Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".
8 березня 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу "Ada" Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.
За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, Військово-морські сили України тісно співпрацюють із Туреччиною в оборонній сфері.
Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях.
Також представник ВМС заявив, що українські воїни в бригаді морської авіації використовують й інші вироби турецького виробництва. Йдеться про безпілотники "Байрактар". Плетенчук додав, що Україна давно працює з Туреччиною, назвав цю співпрацю плідною і нагадав, що вона почалася ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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