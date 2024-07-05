Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить ходові випробування — відео

Військово-морські сили України показали, як проходить ходові випробування у морі багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗСУ, який будується у Туреччині.

Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить випробування

Під час цих випробувань команда корабля і суднобудівної компанії разом із підрядниками перевіряють роботу всіх систем корвета. Зокрема, як обладнання працює в різних режимах і навантаженнях.

Корвет повинен увійти до складу українського військового флоту у 2024 році.

У Туреччині будують українські корвети: що відомо

2 жовтня 2022 року у Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".

Перший корвет для ВМС ЗС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корвета. Поширити

8 березня 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу "Ada" Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, Військово-морські сили України тісно співпрацюють із Туреччиною в оборонній сфері.

Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях.

Також представник ВМС заявив, що українські воїни в бригаді морської авіації використовують й інші вироби турецького виробництва. Йдеться про безпілотники "Байрактар". Плетенчук додав, що Україна давно працює з Туреччиною, назвав цю співпрацю плідною і нагадав, що вона почалася ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.