Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить ходові випробування у Туреччині

Корвет ВМС України "Гетьман Іван Мазепа", який будується у Туреччині, вийшов на перші ходові випробування.

Корвет “Гетьман Іван Мазепа” проходить випробування

Корвет уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid італійської компанії OTO Melara.

На носі корабля, ймовірно, може знаходитися морський зенітно-ракетний комплекс VL MICA. На зображеннях опублікованих у мережі, помітно його кришку.

Про це повідомляє турецький оглядач Enes Balcı у Twitter (Х).

. @UA_NAVY için @STMDefence ana yükleniciliğinde, RMK Marine Tersanesi'nde inşa edilen Hetman Ivan Mazepa (F-211) Korveti bugün ilk seyir denemesini gerçekleştirdi . 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/SHzg3HK5aB — Enes Balcı (@en_balci) May 29, 2024

Також на українському корветі встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut над гелікоптерним ангаром. На лівому та правому бортах встановлені 12,7-міліметрові дистанційно керовані установки STAMP.

Крім того, можна помітити типові для кораблів проєкту Ada радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв’язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N та систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.

Аналітики допускають, що корвет може бути озброєний торпедами Murene 90 Impact і протикорабельними ракетами Harpoon.

Корвет “Гетьман Іван Мазепа”: що відомо

У 2021 році Україна замовила у Туреччини корвет. У вересні того ж року відбулася закладка українського корабля типу Ada.

У жовтні 2022 року корвет "Гетьман Іван Мазепа" офіційно спустили на воду. Цей корвет стане першим кораблем такого класу для Військово-морських сил ЗСУ. Поширити

У березні 2024 року ВМС зазначали, що український екіпаж вже проходить підготовку для служби на "Мазепі".

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, Військово-морські сили України тісно співпрацюють із Туреччиною в оборонній сфері.

Екіпаж для одного з цих кораблів уже проходить підготовку безвідносно того де і яку саме, для проходження подальшої служби на цих кораблях.

Також представник ВМС заявив, що українські воїни в бригаді морської авіації використовують й інші вироби турецького виробництва. Йдеться про безпілотники "Байрактар". Плетенчук додав, що Україна давно працює з Туреччиною, назвав цю співпрацю плідною і нагадав, що вона почалася ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.