Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит ходовые испытания в Турции

Строящийся в Турции корвет ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа" вышел на первые ходовые испытания.

Корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит испытания

Корвет уже вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid итальянской компании OTO Melara.

На носу корабля, возможно, может находиться морской зенитно-ракетный комплекс VL MICA. На изображениях опубликованных в сети заметна его крышка.

Об этом сообщает турецкий обозреватель Enes Balcı в Twitter (Х).

. @UA_NAVY için @STMDefence ana yükleniciliğinde, RMK Marine Tersanesi'nde inşa edilen Hetman Ivan Mazepa (F-211) Korveti bugün ilk seyir denemesini gerçekleştirdi . 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/SHzg3HK5aB — Enes Balcı (@en_balci) May 29, 2024

Также на украинском корвете установлена морская версия турецкой 35-мм зенитной установки Korkut над вертолетным ангаром. На левом и правом бортах установлены 12,7-миллиметровые дистанционно управляемые установки STAMP.

Кроме того можно заметить типичные для кораблей проекта Ada радар системы управления огнем Thales Sting EO MK2, систему спутниковой связи от Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы ARES-2N и систему постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC.

Аналитики допускают, что корвет может быть вооружен торпедами Murene 90 Impact и противокорабельными ракетами Harpoon.

Корвет "Гетман Иван Мазепа": что известно

В 2021 году Украина заказала у Турции корвет. В сентябре того же года прошла закладка украинского корабля типа Ada.

В октябре 2022 корвет "Гетман Иван Мазепа" официально спустили на воду. Этот корвет станет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил ВСУ. Поделиться

В марте 2024 года ВМС отмечали, что украинский экипаж уже проходит подготовку для службы на "Мазепе".

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, Военно-морские силы Украины тесно сотрудничают с Турцией в оборонной сфере.

Экипаж для одного из этих кораблей уже проходит подготовку безотносительно того, где и какую именно, для прохождения дальнейшей службы на этих кораблях.

Также представитель ВМС заявил, что украинские воины в бригаде морской авиации используют другие изделия турецкого производства. Речь идет о беспилотниках "Байрактор". Плетенчук добавил, что Украина давно работает с Турцией, назвал это сотрудничество плодотворным и напомнил, что оно началось еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.