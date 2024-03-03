Аналитики из мониторинговой группы "Крымский ветер" отмечают, что Турция начала блокировать движение российских грузовых судов с зерном и оружием через Босфорский пролив.

Что известно о блокировании Турцией российских кораблей в Черном море

Аналитики отмечают, что за последние дни уже несколько российских грузовых судов с оружием и украденным в Украине зерном застряли с обеих сторон Босфорского пролива.

Наблюдатели отмечают, что российский балкер GRUMANT 28 февраля вышел из порта оккупированного Севастополя с украденным на Украине зерном на борту, однако был заблокирован на выходе из Босфорского пролива.

Подчеркивается, что судно уже трое суток находится в Босфорской проливе, периодически меняя место стоянки.

В аналогичной ситуации находится балкер ZAFAR, тоже загруженный ворованным украинским зерном.

В то же время из Средиземного в Черное море не могут попасть транспортники YAZ и SPARTA IV, которые везли оружие и боеприпасы из Сирии в Россию.

Вечером 26 февраля они были вынуждены повернуть вспять. По состоянию на 2 марта YAZ находится в сирийском порту Тартус, а SPARTA IV исчезла из виду наблюдателей.

Вероятно, Турция через два года после начала войны РФ против Украины начала реагировать на тайные перевозки оружия и ворованного зерна, предполагают аналитики. Поделиться

Что известно о резком сокращении Турцией торговли с Россией

По информации российского оппозиционного издания The Moscow Times со ссылкой на официальную статистику внешней торговли Турции, объемы товарооборота со страной-агрессорой РФ через 2 года после начала преступной войны против Украины сократились примерно на треть.

При этом объемы импорта из России в Турцию тоже сократились примерно на ту же величину с 2 млрд долларов до 1,3 млрд годов к году.

Журналисты издания отмечают, что столь резкое сокращение товарооборота было обусловлено риском вторичных санкций со стороны США.

В декабре прошлого года президент Джо Байден разрешил американскому Минфину вводить санкции в отношении финансовых организаций из третьих стран за помощь в обслуживании соглашений с участием подсанкционных лиц из РФ и при содействии поставке оборудования российскому ВПК

После этого банки в Турции начали пересматривать отношения с клиентами из РФ из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. Ситуация затронула и российские экспортеры нефти, которые перестали получать деньги за проданные Анкаре баррели, - говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что в феврале турецкие банки начали закрывать счета рядовых российских компаний, хотя ранее такие ограничения касались только тех юрлиц, непосредственно подпадавших под санкции США.

В Кремле уже пообещали разрешить ситуацию с Турцией, и частично это удалось.

Во второй половине февраля некоторые турецкие банки снова начали обслуживать прямые платежи с Россией, но только из так называемого "зеленого перечня товаров" – продукты питания, медикаменты, сельхозпродукция, тексты.