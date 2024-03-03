Турция снова подняла вопрос переговоров между Украиной и Россией
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Турция снова подняла вопрос переговоров между Украиной и Россией

Флаг Турции
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Источник:  Reuters

В Турции заговорили о прекращении огня на российско-украинском фронте и мирных переговорах между Россией и Украиной.

Турция настаивает на переговорах

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил за переговоры о прекращении огня в Украине в ближайшее время, отметив, что это не означает признания оккупации украинской территории.

Об этом сообщает Reuters.

В пятницу Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в кулуарах Антальйского дипломатического форума.

Он рассказал, что обсудил с Лавровым ряд вопросов, в том числе и Украины.

Что касается Украины, то мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить войну. Мы считаем, что пора начать диалог о прекращении огня.

Хакан Фидан

Хакан Фидан

Министр иностранных дел Турции

Глава МИД Турции настаивает, что факт переговоров не означает признания оккупации Россией части украинских территорий.

По его словам, "вопросы суверенитета и прекращения огня должны обсуждаться по отдельности".

Смерть и ранение более 500 тыс. человек и полное разрушение инфраструктуры целой страны — это не та реальность, с которой мы можем смириться. Это должно как-то остановиться. Чтобы остановить это, должны пройти определенные дискуссии, и все должны привыкнуть к этому мнению.

Эрдоган заявляет о готовности организовать переговоры между Украиной и РФ

Во время видеообращения к участникам саммита Украина-Юго-Восточная Европа 28 февраля Эрдоган отметил, что для внедрения мирных инициатив и урегулирования развязанной Россией преступной войны против Украины необходимо согласие обеих сторон.

Как отмечается в материале издания Anadolu, он также добавил, что в повестке дня остается возобновление зернового соглашения.

В частности, Эрдоган убежден в необходимости заключения соглашения по обеспечению безопасности судоходства коммерческих судов в Черном море.

Президент Турции отметил, что в рамках сотрудничества с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать обязательства по обеспечению безопасности в Черном море.

С другой стороны, мы для восстановления мира готовы возобновить ранее состоявшийся в Стамбуле процесс переговоров. Мы вступили в третий год войны и, несмотря на все наши усилия, не достигли достаточного прогресса в установлении мира. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и крепким миром, — подчеркнул Эрдоган.

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