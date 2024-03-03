Турция снова подняла вопрос переговоров между Украиной и Россией

В Турции заговорили о прекращении огня на российско-украинском фронте и мирных переговорах между Россией и Украиной.
Турция настаивает на переговорах
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил за переговоры о прекращении огня в Украине в ближайшее время, отметив, что это не означает признания оккупации украинской территории.
Об этом сообщает Reuters.
В пятницу Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в кулуарах Антальйского дипломатического форума.
Он рассказал, что обсудил с Лавровым ряд вопросов, в том числе и Украины.
Глава МИД Турции настаивает, что факт переговоров не означает признания оккупации Россией части украинских территорий.
По его словам, "вопросы суверенитета и прекращения огня должны обсуждаться по отдельности".
Эрдоган заявляет о готовности организовать переговоры между Украиной и РФ
Во время видеообращения к участникам саммита Украина-Юго-Восточная Европа 28 февраля Эрдоган отметил, что для внедрения мирных инициатив и урегулирования развязанной Россией преступной войны против Украины необходимо согласие обеих сторон.
Как отмечается в материале издания Anadolu, он также добавил, что в повестке дня остается возобновление зернового соглашения.
В частности, Эрдоган убежден в необходимости заключения соглашения по обеспечению безопасности судоходства коммерческих судов в Черном море.
Президент Турции отметил, что в рамках сотрудничества с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать обязательства по обеспечению безопасности в Черном море.
С другой стороны, мы для восстановления мира готовы возобновить ранее состоявшийся в Стамбуле процесс переговоров. Мы вступили в третий год войны и, несмотря на все наши усилия, не достигли достаточного прогресса в установлении мира. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и крепким миром, — подчеркнул Эрдоган.
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