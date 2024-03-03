Туреччина знову порушила питання перемовин між Україною та Росією

У Туреччині заговорили про припинення вогню на російсько-українському фронті і мирних переговорах між Росією та Україною.

Туреччина наполягає на переговорах

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виступив за перемовини про припинення вогню в Україні найближчим часом, зазначивши, що це не означає визнання окупації української території.

Про це повідомляє Reuters.

У п’ятницю Фідан зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим в кулуарах Анталійського дипломатичного форуму.

Він розповів, що обговорив з Лавровим низку питань, в тому числі й Україну.

Що стосується України, то ми вважаємо, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною. Ми вважаємо, що настав час розпочати діалог про припинення вогню. Хакан Фідан Міністр закордонних справ Туреччини

Глава МЗС Туреччини наполягає, що факт переговорів не означає визнання окупації Росією частини українських територій.

За його словами, "питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо".

Смерть і поранення понад 500 тис людей і повне руйнування інфраструктури цілої країни — це не та реальність, з якою ми можемо змиритися. Це має якось зупинитися. Щоб зупинити це, мають відбутися певні дискусії, і всі мають звикнути до цієї думки. Поширити

Ердоган заявляє про готовність організувати переговори між Україною та РФ

Під час відеозвернення до учасників саміту Україна — Південно-Східна Європа 28 лютого Ердоган зазначив, що для впровадження мирних ініціатив та врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України необхідна згода обох сторін.

Як зазначається у матеріалі видання Anadolu, він також додав, що на порядку денному залишається відновлення зернової угоди.

Зокрема, Ердоган переконаний у необхідності укладення угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства комерційних суден у Чорному морі.

Президент Туреччини зазначив, що наразі у рамках співпраці з ООН тривають контакти з вироблення нового регламенту, який включатиме зобов'язання щодо забезпечення безпеки в Чорному морі.