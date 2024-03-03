Туреччина знову порушила питання перемовин між Україною та Росією

У Туреччині заговорили про припинення вогню на російсько-українському фронті і мирних переговорах між Росією та Україною.
Туреччина наполягає на переговорах
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виступив за перемовини про припинення вогню в Україні найближчим часом, зазначивши, що це не означає визнання окупації української території.
Про це повідомляє Reuters.
У п’ятницю Фідан зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим в кулуарах Анталійського дипломатичного форуму.
Він розповів, що обговорив з Лавровим низку питань, в тому числі й Україну.
Глава МЗС Туреччини наполягає, що факт переговорів не означає визнання окупації Росією частини українських територій.
За його словами, "питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо".
Ердоган заявляє про готовність організувати переговори між Україною та РФ
Під час відеозвернення до учасників саміту Україна — Південно-Східна Європа 28 лютого Ердоган зазначив, що для впровадження мирних ініціатив та врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України необхідна згода обох сторін.
Як зазначається у матеріалі видання Anadolu, він також додав, що на порядку денному залишається відновлення зернової угоди.
Зокрема, Ердоган переконаний у необхідності укладення угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства комерційних суден у Чорному морі.
Президент Туреччини зазначив, що наразі у рамках співпраці з ООН тривають контакти з вироблення нового регламенту, який включатиме зобов'язання щодо забезпечення безпеки в Чорному морі.
З іншого боку, ми для відновлення миру готові відновити процес переговорів, який раніше відбувся в Стамбулі. Ми вступили в третій рік війни і, незважаючи на всі наші зусилля, не досягли достатнього прогресу у встановленні миру. Я, як і раніше, дотримуюся думки, що дипломатія і діалог повинні отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром, — підкреслив Ердоган.
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