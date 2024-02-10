Украина успешно вытесняет Россию еще с одного рынка в Турции

Украина начала активно экспортировать подсолнечник в Турцию. На этом фоне объемы подсолнечного масла внутри страны выросли, а объемы импорта снизились.

Россия постепенно теряет Турцию как рынок сбыта

Что важно понимать, именно Турция за последние несколько лет была главным покупателем подсолнечного масла российского производства.

Однако 2 года назад после открытия "зернового соглашения" Украина стала активно экспортировать в регион подсолнечник.

Об этом заявляет исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.

Он также обращает внимание на то, что Анкара переключилась на ввоз масла из Украины, демпинговавшего на рынке до конца 2023 года.

Несмотря на это, Турция остается на третьем месте по объемам импорта масложировой продукции из РФ.

В прошлом году Украина стала активнее защищать сектор переработки, снабжая за границу меньше подсолнечника. В Турции урожай этой культуры сократился из-за землетрясений и неблагоприятных погодных условий. Поэтому страна будет покупать больше продукции за границей, – заявил Мальцев. Поделиться

Кроме того, отмечается, что Турция сократила закупку подсолнечного масла из страны-агрессорки примерно на 33%.

Что важно знать об украинской агропродукции

Нашей стране удается наращивать импорт агропродукции, даже несмотря на полномасштабную войну с Россией.

За прошлый год в Украину было ввезено агропродукции на 7,1 млрд долл., что почти на 13% больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составил 6,3 млрд долл.