Україна успішно витісняє Росію ще з одного ринку у Туреччині

Україна почала активно експортувати соняшник у Туреччину. На цьому тлі обсяги виробництва соняшникової олії всередині країни зросли, а обсяги імпорту знизилися.
Росія поступово втрачає Туреччину як ринок збуту
Що важливо розуміти, саме Туреччина протягом останніх кількох років була головним покупцем соняшникової олії російського виробництва.
Однак 2 роки тому, після відкриття "зернової угоди", Україна стала активно експортувати в регіон соняшник.
Про це заявляє виконавчий директор Масложирового союзу РФ Михайло Мальцев.
Він також звертає увагу на те, що Анкара переключилася на ввезення олії з України, яка демпінгувала на ринку до кінця 2023 року.
Попри це, Туреччина залишається на третьому місці за обсягами імпорту олійно-жирової продукції з РФ.
Окрім того, наголошується, що Туреччина скоротила закупівлю соняшникової олії з країни-агресорки приблизно на 33%.
Що важливо знати про українську агропродукцію
Нашій країні вдається нарощувати імпорт агропродукції, навіть попри повномасштабну війну з Росією.
Протягом минулого року в Україну було ввезено агропродукції на 7,1 млрд дол., що майже на 13% більше, ніж у 2022 році, коли цей показник склав 6,3 млрд дол.
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