Україна успішно витісняє Росію ще з одного ринку у Туреччині
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна успішно витісняє Росію ще з одного ринку у Туреччині

соняшник
Джерело:  online.ua

Україна почала активно експортувати соняшник у Туреччину. На цьому тлі обсяги виробництва соняшникової олії всередині країни зросли, а обсяги імпорту знизилися. 

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Що важливо розуміти, саме Туреччина протягом останніх кількох років була головним покупцем соняшникової олії російського виробництва.

Однак 2 роки тому, після відкриття "зернової угоди", Україна стала активно експортувати в регіон соняшник.

Про це заявляє виконавчий директор Масложирового союзу РФ Михайло Мальцев.

Він також звертає увагу на те, що Анкара переключилася на ввезення олії з України, яка демпінгувала на ринку до кінця 2023 року.

Попри це, Туреччина залишається на третьому місці за обсягами імпорту олійно-жирової продукції з РФ.

Минулого року Україна стала активніше захищати сектор переробки, постачаючи за кордон менше соняшнику. У Туреччині ж урожай цієї культури скоротився через землетруси та несприятливі погодні умови. Тому країна купуватиме більше продукції за кордоном, — заявив Мальцев.

Окрім того, наголошується, що Туреччина скоротила закупівлю соняшникової олії з країни-агресорки приблизно на 33%.

Що важливо знати про українську агропродукцію

Нашій країні вдається нарощувати імпорт агропродукції, навіть попри повномасштабну війну з Росією.

Протягом минулого року в Україну було ввезено агропродукції на 7,1 млрд дол., що майже на 13% більше, ніж у 2022 році, коли цей показник склав 6,3 млрд дол.

До того ж у 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62% у порівнянні з 53% 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі й ставши максимальною за часи незалежності нашої держави.

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