У Польщі хочуть обмежити імпорт цукру та олії з України

Запровадження ПДВ хоча б на 8% на олію, яка може надходити з України, обговорюють наразі у Польщі. Також постало питання про часткову заборону імпорту українського цукру до країни.

У Польщі обговорюють нові обмеження на ввезення товарів з України

Заступник польського міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак оголосив, що клопотатиме про мінімум 8% ПДВ на українську олію та про обмеження ввезення цукру до Польщі вже на цьому тижні.

Про це повідомило Polskie Radio.

Ми аналізуємо те, що відбувається. У Міністерстві сільського господарства не було відповідного підрозділу, який би аналізував на постійній основі, скільки і яких товарів надходило до Польщі. Сьогодні ми аналізуємо це раз на тиждень, надходять повні дані, наприклад, скільки замороженої малини надійшло цього року, — сказав Колодзейчак.

За його словами, цього року з України вже надійшли кілька сотень тонн замороженої малини.

Фактурна ціна замороженої малини становить 1 євро 15 центів, що менше 5 злотих. У Польщі за таку суму невигідно вирощувати сирі овочі. Я на це не згоден, ми будуємо польське виробництво і обмежуємо імпорт, — зазначив заступник міністра. Поширити

Він додав, що планує клопотати про запровадження ПДВ хоча б на 8% на олію, яка може надходити з України до Польщі.

Чому це має бути ставка 0%, яка призначена для польських виробників і польських споживачів, щоб виробництво тут було прибутковим? — сказав Колодзейчак.

Заступник міністра анонсував, що також агітуватиме за обмеження на імпорт українського цукру.

Можу вас запевнити, що, швидше за все, цього тижня я висловлюся за введення обмежень на імпорт цукру до Польщі, — додав Колодзейчак. Міхал Колодзейчак polskieradio24.pl

Проблема з імпортом української агропродукції до Польщі

4 лютого вранці міністр сільського господарства Чеслав Секерський відвідав польсько-українські пункти пропуску Корчова та Медика. Він заявив, що перевірка на кордоні виявила надмірний імпорт агропродукції з України.

За його словами, перевірки показали необхідність посилення ветеринарної інспекції та залучення додаткових ветеринарів.

Між тим, польські фермери невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС. Вони планують нову блокаду кордону 9 лютого.