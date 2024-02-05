У Польщі хочуть обмежити імпорт цукру та олії з України

Запровадження ПДВ хоча б на 8% на олію, яка може надходити з України, обговорюють наразі у Польщі. Також постало питання про часткову заборону імпорту українського цукру до країни.
У Польщі обговорюють нові обмеження на ввезення товарів з України
Заступник польського міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак оголосив, що клопотатиме про мінімум 8% ПДВ на українську олію та про обмеження ввезення цукру до Польщі вже на цьому тижні.
Про це повідомило Polskie Radio.
Ми аналізуємо те, що відбувається. У Міністерстві сільського господарства не було відповідного підрозділу, який би аналізував на постійній основі, скільки і яких товарів надходило до Польщі. Сьогодні ми аналізуємо це раз на тиждень, надходять повні дані, наприклад, скільки замороженої малини надійшло цього року, — сказав Колодзейчак.
За його словами, цього року з України вже надійшли кілька сотень тонн замороженої малини.
Він додав, що планує клопотати про запровадження ПДВ хоча б на 8% на олію, яка може надходити з України до Польщі.
Чому це має бути ставка 0%, яка призначена для польських виробників і польських споживачів, щоб виробництво тут було прибутковим? — сказав Колодзейчак.
Заступник міністра анонсував, що також агітуватиме за обмеження на імпорт українського цукру.
Проблема з імпортом української агропродукції до Польщі
4 лютого вранці міністр сільського господарства Чеслав Секерський відвідав польсько-українські пункти пропуску Корчова та Медика. Він заявив, що перевірка на кордоні виявила надмірний імпорт агропродукції з України.
За його словами, перевірки показали необхідність посилення ветеринарної інспекції та залучення додаткових ветеринарів.
Між тим, польські фермери невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС. Вони планують нову блокаду кордону 9 лютого.
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