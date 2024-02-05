В Польше хотят ограничить импорт сахара и растительного масла из Украины

Введение НДС хотя бы на 8% на растительное масло, которое может поступать из Украины, обсуждается в Польше. Также встал вопрос о частичном запрете импорта украинского сахара в страну.

В Польше обсуждают новые ограничения на ввоз товаров из Украины

Заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак объявил, что будет ходатайствовать о минимуме 8% НДС на украинское растительное масло и об ограничении ввоза сахара в Польшу уже на этой неделе.

Об этом сообщило Polskie Radio.

Мы анализируем происходящее. В Министерстве сельского хозяйства не было соответствующего подразделения, которое бы анализировало на постоянной основе, сколько и каких товаров поступало в Польшу. Сегодня мы анализируем это раз в неделю, поступают полные данные, например, сколько замороженной малины поступило в этом году, – сказал Колодзейчак.

По его словам, в этом году из Украины уже поступило несколько сот тонн замороженной малины.

Фактурная цена замороженной малины составляет 1 евро 15 центов, что меньше 5 злотых. В Польше за такую сумму невыгодно растить сырые овощи. Я на это не согласен, мы строим польское производство и ограничиваем импорт, – отметил замминистра. Поделиться

Он добавил, что планирует ходатайствовать о введении НДС хотя бы на 8% на масло, которое может поступать из Украины в Польшу.

Почему это должна быть ставка 0%, предназначенная для польских производителей и польских потребителей, чтобы производство здесь было прибыльным? – сказал Колодейчак.

Замминистра анонсировал, что также будет агитировать за ограничения на импорт украинского сахара.

Могу вас заверить, что, скорее всего, на этой неделе я выскажусь за введение ограничений на импорт сахара в Польшу, – добавил Колодзейчак. Михал Колодейчак polskieradio24.pl

Проблема с импортом украинской агропродукции в Польшу

4 февраля утром министр сельского хозяйства Чеслав Секерский посетил польско-украинские пункты пропуска Корчова и Медика. Он заявил, что проверка на границе выявила излишний импорт агропродукции из Украины.

По его словам, проверки показали необходимость ужесточения ветеринарной инспекции и привлечения дополнительных ветеринаров.

Между тем, польские фермеры недовольны предложением Еврокомиссии еще на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС. Они планируют новую блокаду границы 9 февраля.