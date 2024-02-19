США заставили РФ ограничить торговлю с Турцией — Reuters
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Экономика
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США заставили РФ ограничить торговлю с Турцией — Reuters

Флаги Турции и РФ
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Источник:  Reuters

Угрозы США наложить санкции на предприятия и учреждения других стран-партнеров, ведущих торговлю с Россией, замедляют торговые отношения РФ с Турцией.

В качестве угроз санкций со стороны США повлияли на торговлю между РФ и Турцией

Указ США, изданный в декабре, прямо не касался энергетики, но он усложнил некоторые турецкие платежи за российскую нефть, а также российские платежи за более широкий спектр турецкого экспорта, отмечается в материале издания.

Отмечается, что аналогичные проблемы с платежами за российские энергоресурсы уже подняли поставки российской нефти в ОАЕ, Индию и Китай.

Проблемы с платежами за российскую нефть возникли из-за пересмотра турецкими финучреждениями условий ведения бизнеса и усиления контроля над российскими компаниями.

Собеседник по российской нефтяной компании сообщил, что платежи от Турции российским экспортерам нефти задерживаются на две-три недели.

Стало тяжело совершать некоторые энергетические платежи в Россию, особенно после (угрозы) новых санкций в конце декабря. Некоторые платежи были сорваны, сообщают в Турции.

Как Россия зарабатывает в условиях войны против Украины

По информации журналистов Business Insider, существуют сомнения в объективности экономических данных, которые Россия обнародует после начала преступной войны против Украины.

С сугубо экономической точки зрения, у России есть значительное пространство для продолжения войны, - отмечает Хасан Малик, глобальный макростратег бостонской фирмы по управлению инвестициями Loomis Saylesи.

В частности, России удалось уберечь свою экономику на плаву после двух лет войны против Украины в условиях западных санкций.

Аналитики указывают, что этому способствовало ведение войны за пределами собственной территории, ведь от войны преимущественно страдает украинская промышленность и инфраструктура.

В 2022 году во время первого года войны экономика России сократилась на 1,2%. Однако опрошенные аналитики Reuters ожидают, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,1%. Для сравнения, ВВП Украины упал на 29,1% в 2022 году, а НБУ прогнозирует рост на 4,9% в 2023 году.

Пока, как отмечают аналитики, именно война стимулирует спрос на производство продукции оборонной сферы.

Ведение войны также требует человеческих ресурсов. Россия столкнулась с демографическим кризисом еще до войны с Украиной. С началом полномасштабного вторжения почти 1 миллион россиян покинули родину, что еще больше сократило трудовые ресурсы, говорится в статье.

По словам журналистов, мобилизация создала дефицит рабочей силы, сохраняющийся с 2022 года.

В прошлом году Россия столкнулась с нехваткой 5 миллионов работников, поскольку количество вакансий выросло почти на 5%. В ноябре был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – 2,9%. Из-за дефицита рабочей силы выросла заработная плата, что, в свою очередь, поддержало потребление и экономический рост.

В то же время авторы статьи подчеркивают, что Россия является большой мировой экономикой – восьмой по величине в мире в 2022 году – благодаря продаже нефти, газа, пшеницы и металлов. Это помогло ей испытать годы санкций.

Как один из крупнейших мировых экспортеров вооружений, Россия также может обеспечить себя большинством своих оборонных потребностей даже в самых современных видах вооружений, считает Малик.

В то же время Москва ввела параллельный импорт, переориентацию на альтернативные экспортные рынки, такие как Китай и Индия и новые цепи поставок. Это еще больше ослабляет влияние западных санкций на русскую оборонную индустрия и экономику.

В статье указано, что Кремль также стимулирует и стабилизирует экономику посредством субсидий и политических рычагов.

К тому же Россия вступила в войну с небольшим внешним долгом, а ее текущий счет был частично профицитным благодаря влиянию войны на цены на сырьевые товары. Такое развитие событий в значительной степени компенсировало замораживание резервов центробанка РФ, сказал Малик.

Многие эксперты считают, что у России есть деньги, чтобы финансировать войну в Украине в течение нескольких лет.

Однако, согласно январскому докладу Венского института международных экономических исследований, вклад России в войну настолько стимулирует ее экономику, что существует риск стагнации – или даже "откровенного кризиса" – после завершения конфликта.

Уменьшилась ли прибыль РФ от продажи нефти

По информации CNN, 2024 Россия начала с беспрецедентно высоким уровнем доходов от продажи нефти.

После введения международных санкций Россия стала ключевым поставщиком нефти в Индию.

За прошлый год Москва экспортировала в азиатскую страну нефть на сумму около 37 млрд долл., что стало рекордным показателем для нее.

Согласно анализу Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в прошлом году Соединенные Штаты стали крупнейшим покупателем из Индии нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти.

С начала декабря 2022 до конца 2023 года они купили нефтепродуктов на сумму 1,3 млрд дол. Оценки CREA основаны на общедоступных данных о судоходстве и энергетике.

Общая стоимость экспорта этих нефтепродуктов значительно растет, если учитывать союзников США, также введших санкции против России. По оценкам CREA, в 2023 году эти страны импортировали нефтепродукты, произведенные из российской нефти, на сумму 9,1 млрд долл., что примерно на 44% больше, чем годом ранее.

Формально эта схема не незаконна, ведь переработанные вне РФ нефтепродукты не подлежат санкциям. В то же время власти США пытаются ликвидировать лазейку, вводя санкции против судов российского "теневого флота", поставляющих нефть в Индию.

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