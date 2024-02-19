Погрози США накласти санкції на підприємства та установи інших країн-партнерів, які ведуть торгівлю з Росією, сповільна торгівельні відносини РФ з Туреччиною.

Як погрози санкцій з боку США вплинули на торгівлю між РФ та Туреччиною

Указ США, виданий у грудні, прямо не стосувався енергетики, але він ускладнив деякі турецькі платежі за російську нафту, а також російські платежі за більш широкий спектр турецького експорту, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що аналогічні проблеми із платежами за російські енергоресурси вже порушили поставки російської нафти до ОАЄ, Індії та Китаю.

Проблеми із платежами за російську нафту виникли через перегляд турецькими фінустановами умов ведення бізнесу та посилення контролю за російськими компаніями.

Співрозмовник з російської нафтової компанії повідомив, що платежі від Туреччини російським експортерам нафти затримуються на два-три тижні.

Стало важко здійснювати деякі енергетичні платежі в Росію, особливо після (загрози) нових санкцій наприкінці грудня. Деякі платежі були зірвані, - повідомляють у Туреччині.

Як Росія заробляє в умовах війни проти України

За інформацією журналістів Business Insider, існують сумніви щодо об’єктивності економічних даних, які Росія оприлюднює після початку злочинної війни проти України.

З суто економічної точки зору, Росія має значний простір для продовження війни, - зазначає Хасан Малік, глобальний макростратег бостонської фірми з управління інвестиціями Loomis Saylesі. Поширити

Зокрема, Росії вдалось вберегти свою економіку на плаву після двох років війни проти України в умовах західних санкцій.

Аналітики вказують, що цьому сприяло ведення війни по за межами власної території, адже наразі від війни переважно страждає українська промисловість та інфраструктура.

У 2022 році, під час першого року війни, економіка Росії скоротилася на 1,2%. Однак опитані аналітики Reuters очікують, що у 2023 році ВВП Росії зріс на 3,1%. Для порівняння, ВВП України впав на 29,1% у 2022 році, а НБУ країни прогнозує зростання на 4,9% у 2023 році.

Наразі, як зазначають аналітики, саме війна стимулює попит на виробництво продукції оборонної сфери.

Ведення війни також вимагає людських ресурсів. Росія зіткнулася з демографічною кризою ще до війни з Україною. З початком повномасштабного вторгнення майже 1 мільйон росіян залишили батьківщину, що ще більше скоротило трудові ресурси, йдеться у статті.

За словами журналістів, мобілізація створила дефіцит робочої сили, який зберігається з 2022 року.

Минулого року Росія зіткнулася з нестачею 5 мільйонів працівників, оскільки кількість вакансій зросла майже на 5%. У листопаді був зафіксований рекордно низький рівень безробіття – 2,9%. Через дефіцит робочої сили зросла заробітна плата, що, в свою чергу, підтримало споживання та економічне зростання.

Водночас, автори статті підкреслюють, що Росія є великою світовою економікою – восьмою за величиною у світі у 2022 році – завдяки продажу нафти, газу, пшениці та металів. Це допомогло їй пережити роки санкцій.

Як один з найбільших світових експортерів озброєнь, Росія також може забезпечити себе більшістю своїх оборонних потреб, навіть у найсучасніших видах озброєнь, вважає Малік.

Водночас Москва запровадила паралельний імпорт, переорієнтацію на альтернативні експортні ринки, такі як Китай і Індія, і нові ланцюги поставок. Це ще більше послаблює вплив західних санкцій на російську оборонну промисловість і економіку.

У статті вказано, що Кремль також стимулює і стабілізує економіку за допомогою субсидій і політичних важелів.

До того ж Росія вступила у війну з невеликим зовнішнім боргом, а її поточний рахунок був профіцитним частково завдяки впливу війни на ціни на сировинні товари. Такий розвиток подій значною мірою компенсував заморожування резервів центробанку РФ, сказав Малік.

Багато експертів вважають, що Росія має гроші, щоб фінансувати війну в Україні протягом кількох років.

Однак, згідно з січневою доповіддю Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, внесок Росії у війну настільки стимулює її економіку, що існує ризик стагнації – або навіть "відвертої кризи" – після завершення конфлікту.

Чи зменшився прибуток РФ від продажу нафти

За інформацією CNN, 2024 рік Росія почала із безпрецедентно високим рівнем доходів від продажу нафти.

Після введення міжнародних санкцій Росія стала ключовим постачальником нафти до Індії.

За минулий рік Москва експортувала до азіатської країни нафту на суму близько 37 млрд дол, що стало рекордним показником для неї.

Згідно з аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), минулого року Сполучені Штати стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, виготовлених із російської нафти.

З початку грудня 2022 року до кінця 2023 року вони купили нафтопродуктів на суму 1,3 млрд дол. Оцінки CREA базуються на загальнодоступних даних про судноплавство та енергетику.

Загальна вартість експорту цих нафтопродуктів значно зростає, якщо враховувати союзників США, які також ввели санкції проти Росії. За оцінками CREA, у 2023 році ці країни імпортували нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, на суму 9,1 млрд дол., що приблизно на 44% більше, ніж роком раніше.

Формально ця схема не є незаконною, адже перероблені поза РФ нафтопродукти не підлягають санкціям. У той же час влада США намагається ліквідувати лазівку, вводячи санкції проти суден російського "‎тіньового флоту"‎, які постачають нафту до Індії.