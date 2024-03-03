Аналітики з моніторингової групи “Кримський вітер” зазначають, що Туреччина почала блокувати рух російських вантажних суден із зерном та зброєю через Босфорську протоку.
Що відомо про блокування Туреччиною російських кораблів у Чорному морі
Аналітики зазначають, що протягом останніх днів вже кілька російських вантажних суден зі зброєю та вкраденим в Україні зерном застрягли по обидва боки Босфорської протоки.
Спостерігачі зазначають, що російський балкер GRUMANT 28 лютого вийшов з порту окупованого Севастополя із вкраденим в Україні зерном на борту, однак був заблокований на виході з Босфорської протоки.
Підкреслюється, що судно вже 3 доби перебуває у Босфорському проливі, періодично змінюючи місце стоянки.
В аналогічній ситуації перебуває балкер ZAFAR, теж завантажений краденим українським зерном.
У той же час із Середземного до Чорного моря не можуть потрапити транспортники YAZ і SPARTA IV, які везли зброю та боєприпаси з Сирії до Росії.
Увечері 26 лютого вони були змушені повернути назад. Станом на 2 березня YAZ перебуває в сирійському порту Тартус, а SPARTA IV зникла з поля зору спостерігачів.
Що відомо про різке скорочення Туреччиною торгівлі з Росією
За інформацією російського опозиційного видання The Moscow Times із посиланням на офіційну статистику зовнішньої торгівлі Туреччини, обсяги товарообігу з країною-агресоркою РФ через 2 роки після початку злочинної війни проти України скоротились приблизно на третину.
При цьому обсяги імпорту з Росії до Туреччини теж скоротилися приблизно на ту саму величину з 2 млрд доларів до 1,3 млрд рік до року.
Журналісти видання зазначають, що таке різке скорочення товарообігу було зумовлене ризиком вторинних санкцій з боку США.
У грудні минулого року президент Джо Байден дозволив американському Мінфіну запроваджувати санкції щодо фінансових організацій із третіх країн за допомогу в обслуговуванні угод за участю підсанкційних осіб із РФ і за сприяння постачанню обладнання російському ВПК
Зазначається, що в лютому турецькі банки почали закривати рахунки пересічних російських компаній, хоча раніше такі обмеження стосувалися лише тих юросіб, які безпосередньо підпадали під санкції США.
У Кремлі вже пообіцяли вирішити цю ситуацію з Туреччиною, і частково це вдалося.
У другій половині лютого деякі турецькі банки знову почали обслуговувати прямі платежі з Росією, але тільки з так званого "зеленого переліку товарів" - продукти харчування, медикаменти, сільгосппродукція, тексти.
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