Туреччина блокує рух вантажних кораблів РФ через Босфор
Категорія
Економіка
Дата публікації

Туреччина блокує рух вантажних кораблів РФ через Босфор

Босфорська затока
Джерело:  online.ua

Аналітики з моніторингової групи “Кримський вітер” зазначають, що Туреччина почала блокувати рух російських вантажних суден із зерном та зброєю через Босфорську протоку. 

Що відомо про блокування Туреччиною російських кораблів у Чорному морі

Аналітики зазначають, що протягом останніх днів вже кілька російських вантажних суден зі зброєю та вкраденим в Україні зерном застрягли по обидва боки Босфорської протоки.

Спостерігачі зазначають, що російський балкер GRUMANT 28 лютого вийшов з порту окупованого Севастополя із вкраденим в Україні зерном на борту, однак був заблокований на виході з Босфорської протоки.

Підкреслюється, що судно вже 3 доби перебуває у Босфорському проливі, періодично змінюючи місце стоянки.

В аналогічній ситуації перебуває балкер ZAFAR, теж завантажений краденим українським зерном.

У той же час із Середземного до Чорного моря не можуть потрапити транспортники YAZ і SPARTA IV, які везли зброю та боєприпаси з Сирії до Росії.

Увечері 26 лютого вони були змушені повернути назад. Станом на 2 березня YAZ перебуває в сирійському порту Тартус, а SPARTA IV зникла з поля зору спостерігачів.

Імовірно, Туреччина через два роки після початку війни РФ проти України почала реагувати на таємні перевезення зброї та краденого зерна, - припускають аналітики.

Що відомо про різке скорочення Туреччиною торгівлі з Росією

За інформацією російського опозиційного видання The Moscow Times із посиланням на офіційну статистику зовнішньої торгівлі Туреччини, обсяги товарообігу з країною-агресоркою РФ через 2 роки після початку злочинної війни проти України скоротились приблизно на третину.

При цьому обсяги імпорту з Росії до Туреччини теж скоротилися приблизно на ту саму величину з 2 млрд доларів до 1,3 млрд рік до року.

Журналісти видання зазначають, що таке різке скорочення товарообігу було зумовлене ризиком вторинних санкцій з боку США.

У грудні минулого року президент Джо Байден дозволив американському Мінфіну запроваджувати санкції щодо фінансових організацій із третіх країн за допомогу в обслуговуванні угод за участю підсанкційних осіб із РФ і за сприяння постачанню обладнання російському ВПК

Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з РФ зі страху втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових транзакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі, - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що в лютому турецькі банки почали закривати рахунки пересічних російських компаній, хоча раніше такі обмеження стосувалися лише тих юросіб, які безпосередньо підпадали під санкції США.

У Кремлі вже пообіцяли вирішити цю ситуацію з Туреччиною, і частково це вдалося.

У другій половині лютого деякі турецькі банки знову почали обслуговувати прямі платежі з Росією, але тільки з так званого "зеленого переліку товарів" - продукти харчування, медикаменти, сільгосппродукція, тексти.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна успішно витісняє Росію ще з одного ринку у Туреччині
соняшник
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США змусили РФ обмежити торгівлю з Туреччиною — Reuters
Прапори Туреччини та РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Туреччина знову порушила питання перемовин між Україною та Росією
Прапор Туречини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?