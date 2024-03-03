Аналітики з моніторингової групи “Кримський вітер” зазначають, що Туреччина почала блокувати рух російських вантажних суден із зерном та зброєю через Босфорську протоку.

Що відомо про блокування Туреччиною російських кораблів у Чорному морі

Аналітики зазначають, що протягом останніх днів вже кілька російських вантажних суден зі зброєю та вкраденим в Україні зерном застрягли по обидва боки Босфорської протоки.

Спостерігачі зазначають, що російський балкер GRUMANT 28 лютого вийшов з порту окупованого Севастополя із вкраденим в Україні зерном на борту, однак був заблокований на виході з Босфорської протоки.

Підкреслюється, що судно вже 3 доби перебуває у Босфорському проливі, періодично змінюючи місце стоянки.

В аналогічній ситуації перебуває балкер ZAFAR, теж завантажений краденим українським зерном.

У той же час із Середземного до Чорного моря не можуть потрапити транспортники YAZ і SPARTA IV, які везли зброю та боєприпаси з Сирії до Росії.

Увечері 26 лютого вони були змушені повернути назад. Станом на 2 березня YAZ перебуває в сирійському порту Тартус, а SPARTA IV зникла з поля зору спостерігачів.

Імовірно, Туреччина через два роки після початку війни РФ проти України почала реагувати на таємні перевезення зброї та краденого зерна, - припускають аналітики. Поширити

Що відомо про різке скорочення Туреччиною торгівлі з Росією

За інформацією російського опозиційного видання The Moscow Times із посиланням на офіційну статистику зовнішньої торгівлі Туреччини, обсяги товарообігу з країною-агресоркою РФ через 2 роки після початку злочинної війни проти України скоротились приблизно на третину.

При цьому обсяги імпорту з Росії до Туреччини теж скоротилися приблизно на ту саму величину з 2 млрд доларів до 1,3 млрд рік до року.

Журналісти видання зазначають, що таке різке скорочення товарообігу було зумовлене ризиком вторинних санкцій з боку США.

У грудні минулого року президент Джо Байден дозволив американському Мінфіну запроваджувати санкції щодо фінансових організацій із третіх країн за допомогу в обслуговуванні угод за участю підсанкційних осіб із РФ і за сприяння постачанню обладнання російському ВПК

Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з РФ зі страху втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових транзакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що в лютому турецькі банки почали закривати рахунки пересічних російських компаній, хоча раніше такі обмеження стосувалися лише тих юросіб, які безпосередньо підпадали під санкції США.

У Кремлі вже пообіцяли вирішити цю ситуацію з Туреччиною, і частково це вдалося.

У другій половині лютого деякі турецькі банки знову почали обслуговувати прямі платежі з Росією, але тільки з так званого "зеленого переліку товарів" - продукти харчування, медикаменти, сільгосппродукція, тексти.