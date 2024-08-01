Корвет "Гетьман Іван Виговський" для ВМС ЗСУ спустили на воду в Стамбулі

1 серпня в Стамбулі на верфі STM було спущено на воду другий корвет класу Ada, який будується для України — "Гетьман Іван Виговський".
Головні тези:
- У Стамбулі відбувся спуск на воду корвета “Гетьман Іван Виговський”.
- Корвет побудовано для України в Туреччині, ім'я пов'язане з видатним гетьманом Іваном Виговським.
- Цікаві деталі та інформація про українські корвети в статті.
Корвет "Гетьман Іван Виговський" побудовано для України в Туреччині
Зазначається, що заради дотримання заходів безпеки не розголошувались деталі події.
Відомо що на церемонії були присутні перша леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.
Варто зауважити, що закладення цього корабля відбулося 18 серпня 2023 року. З цього слідує, що для того, щоб спустити корвет на воду турецьким корабелам знадобилось трохи менш як рік.
Однак "Гетьман Іван Виговський" ще певний час буде добудовуватись на плаву.
#BREAKING Ukrainian Navy's second Turkish-built ADA-class corvette Hetman Ivan Vyhovskyi (F-212) has been launched in Istanbul, Türkiye today.— Clash Report (@clashreport) August 1, 2024
— Hetman Ivan Mazepa, Ukraine's first ADA-class corvette, is expected to be the flagship of the new Ukrainian Navy. pic.twitter.com/37uS7lWdek
Українські корвети: що відомо
Ім'я "Гетьман Іван Виговський" президент Володимир Зеленський присвоїв другому корвету класу Ada у березні 2023 року.
У 2021 році Україна замовила у Туреччини корвет. Осінню того ж року відбулась закладка українського корабля типу Ada. А вже осінню 2022 року корвет "Гетьман Іван Мазепа" був офіційно спущений на воду.
У березні 2024 року ВМС зазначали, що український екіпаж вже проходить підготовку для служби на "Мазепі". А вже у травні цього року корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші ходові випробування.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-