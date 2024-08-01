Корвет "Гетьман Іван Виговський" для ВМС ЗСУ спустили на воду в Стамбулі
Категорія
Україна
Дата публікації

Корвет "Гетьман Іван Виговський" для ВМС ЗСУ спустили на воду в Стамбулі

Корвет
Джерело:  online.ua

1 серпня в Стамбулі на верфі STM було спущено на воду другий корвет класу Ada, який будується для України — "Гетьман Іван Виговський".

Головні тези:

  • У Стамбулі відбувся спуск на воду корвета “Гетьман Іван Виговський”.
  • Корвет побудовано для України в Туреччині, ім'я пов'язане з видатним гетьманом Іваном Виговським.
  • Цікаві деталі та інформація про українські корвети в статті.

Корвет "Гетьман Іван Виговський" побудовано для України в Туреччині

Зазначається, що заради дотримання заходів безпеки не розголошувались деталі події.

Відомо що на церемонії були присутні перша леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Корвет "Гетьман Іван Виговський"

Варто зауважити, що закладення цього корабля відбулося 18 серпня 2023 року. З цього слідує, що для того, щоб спустити корвет на воду турецьким корабелам знадобилось трохи менш як рік.

Однак "Гетьман Іван Виговський" ще певний час буде добудовуватись на плаву.

Українські корвети: що відомо

Ім'я "Гетьман Іван Виговський" президент Володимир Зеленський присвоїв другому корвету класу Ada у березні 2023 року.

З указу Зеленського слідує, що таке ім'я корвета було дано задля відновлення історичних традицій національного війська, та увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

У 2021 році Україна замовила у Туреччини корвет. Осінню того ж року відбулась закладка українського корабля типу Ada. А вже осінню 2022 року корвет "Гетьман Іван Мазепа" був офіційно спущений на воду.

У березні 2024 року ВМС зазначали, що український екіпаж вже проходить підготовку для служби на "Мазепі". А вже у травні цього року корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші ходові випробування.

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