Корвет "Гетьман Іван Виговський" для ВМС ЗСУ спустили на воду в Стамбулі

1 серпня в Стамбулі на верфі STM було спущено на воду другий корвет класу Ada, який будується для України — "Гетьман Іван Виговський".

Корвет "Гетьман Іван Виговський" побудовано для України в Туреччині

Зазначається, що заради дотримання заходів безпеки не розголошувались деталі події.

Відомо що на церемонії були присутні перша леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Корвет "Гетьман Іван Виговський"

Варто зауважити, що закладення цього корабля відбулося 18 серпня 2023 року. З цього слідує, що для того, щоб спустити корвет на воду турецьким корабелам знадобилось трохи менш як рік.

Однак "Гетьман Іван Виговський" ще певний час буде добудовуватись на плаву.

#BREAKING Ukrainian Navy's second Turkish-built ADA-class corvette Hetman Ivan Vyhovskyi (F-212) has been launched in Istanbul, Türkiye today.



— Hetman Ivan Mazepa, Ukraine's first ADA-class corvette, is expected to be the flagship of the new Ukrainian Navy. pic.twitter.com/37uS7lWdek — Clash Report (@clashreport) August 1, 2024

Українські корвети: що відомо

Ім'я "Гетьман Іван Виговський" президент Володимир Зеленський присвоїв другому корвету класу Ada у березні 2023 року.

З указу Зеленського слідує, що таке ім'я корвета було дано задля відновлення історичних традицій національного війська, та увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського. Поширити

У 2021 році Україна замовила у Туреччини корвет. Осінню того ж року відбулась закладка українського корабля типу Ada. А вже осінню 2022 року корвет "Гетьман Іван Мазепа" був офіційно спущений на воду.