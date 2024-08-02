ВСУ отразили 25 штурмов армии РФ на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Под вражескими обстрелами оказались приграничья Черниговщины и Сумщины, агрессор нанес удары по районам населенных пунктов Белая Береза, Прогресс, Середина-Буда, Старые Вырки, Екатериновка, Ободы, Блешня.

Всего с начала суток на Харьковском направлении произошло пять боеприкосновений. Украинские воины успешно отбили четыре атаки вблизи Глубокого, Тихого и Волчанского. Идет бой.

На Купянском направлении русские войска дважды пытались штурмовать наши позиции вблизи Стельмаховки. Вражеские атаки украинские защитники отразили.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боеприкосновений.

На Краматорском направлении русские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Клищиевки и Ивановского украинские воины отбили. Еще одна атака продолжается у Временного Яра.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации десять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время длится четыре боестолкновения вблизи Торецка, Железного и Нью-Йорка. За сегодняшний день противник сбросил на Торецк 12 КАБов.