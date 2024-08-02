ВСУ отразили 25 штурмов армии РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 25 штурмов армии РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По состоянию на 16:00 2 августа количество боевых столкновений Сил обороны Украины и российской армии возросло до 72. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно отразили 25 штурмов армии РФ на Покровском направлении за сутки.
  • Общие боевые потери российских войск с начала войны ориентировочно составили более 580 тыс человек и значительное количество техники.
  • Боевые столкновения происходят на разных направлениях фронта, включая Харьковское, Лиманское, Краматорское и другие направления.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Под вражескими обстрелами оказались приграничья Черниговщины и Сумщины, агрессор нанес удары по районам населенных пунктов Белая Береза, Прогресс, Середина-Буда, Старые Вырки, Екатериновка, Ободы, Блешня.

  • Всего с начала суток на Харьковском направлении произошло пять боеприкосновений. Украинские воины успешно отбили четыре атаки вблизи Глубокого, Тихого и Волчанского. Идет бой.

  • На Купянском направлении русские войска дважды пытались штурмовать наши позиции вблизи Стельмаховки. Вражеские атаки украинские защитники отразили.

  • На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боеприкосновений.

  • На Краматорском направлении русские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Клищиевки и Ивановского украинские воины отбили. Еще одна атака продолжается у Временного Яра.

  • На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации десять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время длится четыре боестолкновения вблизи Торецка, Железного и Нью-Йорка. За сегодняшний день противник сбросил на Торецк 12 КАБов.

  • Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Сергеевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки идут ожесточенные бои. Враг предпринял 25 попыток штурмовать украинские позиции.

  • На Кураховском направлении с начала суток захватчики три раза атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка и Константиновка.

  • На Времивском направлении были отражены четыре штурмовых действия противника в сторону Великой Новоселки. Вражеская авиация нанесла удар по Угледару КАБами, а также неуправляемыми авиационными ракетами по районам Макаровки, Урожайного и Старомайорского.

  • Четыре неудачных попытки штурмовать позиции украинских воинов были предприняты агрессором в течение дня на Приднепровском направлении.

Потери армии РФ по состоянию на 2 августа 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 580 590 (+1 100) человек,

  • танков — 8 402 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 16 211 (+8) ед,

  • артиллерийских систем — 16 161 (+42) ед,

  • РСЗО — 1 134 (+2) ед,

  • средств ПВО — 907 (+0) ед,

  • самолетов — 363 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 005 (+37) ед,

  • крылатых ракет — 2407 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 872 (+56) ед,

  • специальной техники — 2 719 (+6) ед.

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