ВСУ отразили 27 атак армии РФ на Торецком и Покровском направлениях в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 27 атак армии РФ на Торецком и Покровском направлениях в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ. Всего с начала суток произошло 76 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • На Торецком и Покровском направлениях произошло 27 атак армии РФ за сутки, при этом общее количество боевых столкновений достигло 76.
  • Военные потери противника за период с 24.02.22 по 03.08.24 включают более полумиллиона человек и значительное количество военной техники.
  • Армия РФ наносила удары по приграничным населенным пунктам и продолжает активные действия на различных направлениях, включая авиационные и артиллерийские удары.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

От циничных обстрелов с территории РФ дальше страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населённых пунктов Карповичи, Дружба, Уралово и Михальчина Слобода. К тому же россияне нанесли два авиационных удара пятью КАБами по Локну и Мирополью.

В то же время под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковщина. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли два авиаудара с использованием трех КАБов. Целили в районы населенных пунктов Избицкое и Липцы.

  • Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас одно боеприкосновение.

  • На Купянском направлении враг 11 раз проводил наступательные действия недалеко от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак — остановлено, три — продолжаются.

  • На Лиманском направлении захватническая армия пять раз атаковала позиции наших защитников возле Макеевки, Невского и Тернов. Четыре боя завершены, один — продолжается.

Также оккупанты бомбардировали двумя КАБами территорию Серебрянского леса и ударили 15 НАРами в район Макеевки.

  • На Северском направлении в течение дня враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Ивано-Дарьевки. В результате боестолкновений — потерпел поражение.

  • На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Васюковки, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отразили половину атак, еще три — продолжаются.

  • На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 14 — наступали возле Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Одиннадцать боев завершено, еще три — продолжаются.

Кроме того, захватчики нанесли пять авиаударов по Торецку.

  • На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Желанне, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Межево, Карловка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск войск России и отразили 16 атак, четыре боестолкновения — продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются.

Также враг нанес пять авиаударов в районе Гродовки.

  • На Кураховском направлении захватчики четырежды атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Парасковеевки. Два боя до сих пор продолжаются.

  • На Времивском направлении противник трижды штурмовал оборонительные рубежи украинцев вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного. Две атаки остановлены, одна — продолжается.

  • На Ореховском направлении враг не имел успеха, атакуя наши позиции неподалеку от Работиного.

Потери армии РФ по состоянию на 3 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 581760 (+1170) человек,

  • танков — 8406 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 16238 (+27) ед,

  • артиллерийских систем — 16217 (+56) ед,

  • РСЗО — 1135 (+1) ед,

  • средств ПВО — 908 (+1) ед,

  • самолетов — 363 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13057 (+52),

  • крылатых ракет — 2410 (+3),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21926 (+54) ед,

  • специальной техники — 2723 (+4)

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