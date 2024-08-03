ВСУ отразили 27 атак армии РФ на Торецком и Покровском направлениях в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ. Всего с начала суток произошло 76 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

От циничных обстрелов с территории РФ дальше страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населённых пунктов Карповичи, Дружба, Уралово и Михальчина Слобода. К тому же россияне нанесли два авиационных удара пятью КАБами по Локну и Мирополью.

В то же время под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковщина. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли два авиаудара с использованием трех КАБов. Целили в районы населенных пунктов Избицкое и Липцы. Поделиться

Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас одно боеприкосновение.

На Купянском направлении враг 11 раз проводил наступательные действия недалеко от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак — остановлено, три — продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия пять раз атаковала позиции наших защитников возле Макеевки, Невского и Тернов. Четыре боя завершены, один — продолжается.

Также оккупанты бомбардировали двумя КАБами территорию Серебрянского леса и ударили 15 НАРами в район Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Ивано-Дарьевки. В результате боестолкновений — потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Васюковки, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отразили половину атак, еще три — продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 14 — наступали возле Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Одиннадцать боев завершено, еще три — продолжаются.

Кроме того, захватчики нанесли пять авиаударов по Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Желанне, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Межево, Карловка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск войск России и отразили 16 атак, четыре боестолкновения — продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются.

Также враг нанес пять авиаударов в районе Гродовки.

На Кураховском направлении захватчики четырежды атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Парасковеевки. Два боя до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник трижды штурмовал оборонительные рубежи украинцев вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного. Две атаки остановлены, одна — продолжается.

На Ореховском направлении враг не имел успеха, атакуя наши позиции неподалеку от Работиного.

Потери армии РФ по состоянию на 3 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составили: