ВСУ уничтожили 82 солдата РФ на Харьковском направлении в течение суток

По предварительной информации, с начала суток 2 августа потери врага составили 82 человека погибшими и ранеными, уничтожена одна артиллерийская система, танк, десять БпЛА, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники. Кроме того, повреждены семь артиллерийских систем и один автомобиль врага.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы успешно отразили более ста атак врага за сутки.
- За 2 августа было уничтожено 82 солдата РФ, одна артиллерийская система, танк, десять БпЛА и другая техника врага.
- Противник нанес сотни ракетных и авиационных ударов, однако защитники смогли успешно отразить его атаки.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 22.00 02.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
С начала суток произошло 102 боевых столкновения, противник нанес один ракетный удар, применив три ракеты, 54 авиационных удара, в частности, сбросил 52 КАБ, 544 удара дронами-камикадзе и произвел почти 3300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных ракет.
На Харьковском направлении кафиры в течение дня при поддержке авиации совершили шесть атак вблизи Глубокого, Тихого и Волчанского. Подразделения Сил обороны успешно отразили четыре штурмовых действия противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются. С
На Купянском направлении Силами обороны отражены две атаки противника в районе Стельмаховки.
Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении , пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны и Торское, все вражеские атаки отражены.
На Северском направлении на протяжении дня наши защитники отражали девять штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. До сих пор в двух локациях продолжаются боестолкновения.
На Краматорском направлении имели место девять боев. Активность оккупанты проявляли в районе Временного Яра, Ивановского и Клещиевки, шесть попыток противника потеснить наших воинов с позиций оказались тщетными, длится три атаки. Ситуация контролируется.
При поддержке авиации враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Ивановка, Желанне и Новоселовка Первой отражены 27 наступательных и штурмовых действий врага. Еще три боестолкновения продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. Общие потери противника уточняются, но уже известно о более чем двух сотнях ликвидированных и раненых оккупантов, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, четыре ББМ, пять БпЛА, две единицы автомобильной техники и три — специальной. Кроме того, два автомобиля, две вражеские пушки и РСЗО БМ-21 были повреждены.
На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается три боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населённых пунктов Красногоровка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили все атаки противника, без успеха для него.
На Времивском направлении произошло пять боеприкосновений в направлении Водяного и Великой Новоселки. Все вражеские штурмы захлебнулись.
На Ореховском направлении подразделения наших войск сейчас отражают атаку агрессора в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили шесть атак противника. Оккупанты успеха не имели.
Что известно об отражении дроновых атак армии РФ
Отмечается, что среди уничтоженных вражеских воздушных целей 1 БпЛА типа Shahed, 2 БпЛА Supercam, 3 БпЛА Ланцет, 1 — Орлан-10 и еще 4 дроны неопределенного типа.
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ночь на 2 августа Воздушные силы сбили 4 БпЛА преступной армии РФ в небе над регионом.
Защитники неба сбили над областью 4 вражеских БпЛА, — подчеркнул Лысак.
По его словам, с вечера россияне не прекращали атаковать Никопольщину — избивали артиллерией и дронами-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-