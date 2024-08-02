ВСУ уничтожили 82 солдата РФ на Харьковском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 02.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

С начала суток произошло 102 боевых столкновения, противник нанес один ракетный удар, применив три ракеты, 54 авиационных удара, в частности, сбросил 52 КАБ, 544 удара дронами-камикадзе и произвел почти 3300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных ракет.

На Северском направлении на протяжении дня наши защитники отражали девять штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. До сих пор в двух локациях продолжаются боестолкновения.

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении , пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны и Торское, все вражеские атаки отражены.

На Харьковском направлении кафиры в течение дня при поддержке авиации совершили шесть атак вблизи Глубокого, Тихого и Волчанского. Подразделения Сил обороны успешно отразили четыре штурмовых действия противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются. С

На Краматорском направлении имели место девять боев. Активность оккупанты проявляли в районе Временного Яра, Ивановского и Клещиевки, шесть попыток противника потеснить наших воинов с позиций оказались тщетными, длится три атаки. Ситуация контролируется.

При поддержке авиации враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Ивановка, Желанне и Новоселовка Первой отражены 27 наступательных и штурмовых действий врага. Еще три боестолкновения продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. Общие потери противника уточняются, но уже известно о более чем двух сотнях ликвидированных и раненых оккупантов, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, четыре ББМ, пять БпЛА, две единицы автомобильной техники и три — специальной. Кроме того, два автомобиля, две вражеские пушки и РСЗО БМ-21 были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается три боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населённых пунктов Красногоровка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили все атаки противника, без успеха для него.

На Времивском направлении произошло пять боеприкосновений в направлении Водяного и Великой Новоселки. Все вражеские штурмы захлебнулись.

На Ореховском направлении подразделения наших войск сейчас отражают атаку агрессора в направлении Новоандреевки.