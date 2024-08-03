ВСУ уничтожили подлодку и поразили ЗРК С-400 армии РФ в Крыму

Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 российской армии во временно оккупированном Крыму.

Ракетные войска ВСУ уничтожили подлодку "Ростов-на-Дону" РФ

Так, по подтвержденной информации Генштаба ВСУ, 2 августа подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Также в порту Севастополя успешно поражена подлодка черноморского флота России "Ростов-на-Дону".

В результате попадания лодка затонула на месте.

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО — класс Kilo) является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". «Ростов-на-Дону" была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем производился его ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подлодки оценивается в 300 млн долл. Поделиться

Уничтожение "Ростов-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря. Спасибо украинским воинам за профессиональную работу!

Что известно о последствиях ракетной атаки ВСУ по ЗРК РФ в Севастополе

Ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш, предварительно, поражена позиция ЗРК С-400 "Триумф" — 4х ПУ на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Позже аналитики добавили, что ракетной атакой Украины в течение ночи в Севастополе были уничтожены 4 пусковые установки ЗРК С-400. Поделиться

Между тем, руководитель оккупационной российской администрации в Севастополе Михаил Развозжаев заявил о якобы падении обломков одной из ракет на дороге в районе проспекта Генерала Острякова.