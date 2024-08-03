ВСУ уничтожили подлодку и поразили ЗРК С-400 армии РФ в Крыму

Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 российской армии во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- ВСУ успешно уничтожили подводную лодку "Ростов-на-Дону" и 4 пусковые установки ЗРК С-400 в Крыму.
- Действия сил обороны Украины демонстрируют высокую эффективность и мастерство в борьбе с российской армией.
- Успешная атака украинских военных по позициям ЗРК С-400 в Севастополе демонстрирует их результативность в решении военных задач.
- Ракетный удар по военным объектам армии РФ показывает готовность и эффективность украинских ВСУ в защите своей территории.
Ракетные войска ВСУ уничтожили подлодку "Ростов-на-Дону" РФ
Так, по подтвержденной информации Генштаба ВСУ, 2 августа подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".
Также в порту Севастополя успешно поражена подлодка черноморского флота России "Ростов-на-Дону".
В результате попадания лодка затонула на месте.
Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО — класс Kilo) является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". «Ростов-на-Дону" была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.
Уничтожение "Ростов-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря. Спасибо украинским воинам за профессиональную работу!
Что известно о последствиях ракетной атаки ВСУ по ЗРК РФ в Севастополе
Ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш, предварительно, поражена позиция ЗРК С-400 "Триумф" — 4х ПУ на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6, — говорится в сообщении Telegram-канала.
Между тем, руководитель оккупационной российской администрации в Севастополе Михаил Развозжаев заявил о якобы падении обломков одной из ракет на дороге в районе проспекта Генерала Острякова.
Также Развозжаев заявил, что на крышу многоэтажки на улице Симонко упала часть сбитой ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет.
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