ВСУ могли поразить ЗРК С-400 во время ночной атаки по Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ могли поразить ЗРК С-400 во время ночной атаки по Крыму

Уничтоженная ЗРК С-400
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Источник:  online.ua

По информации мониторингового Telegram-канала "Крымский ветер", украинские военные во время ночной ракетной атаки по оккупированному Россией Крыму могли поразить позиции ЗРК С-400 преступной армии РФ в Севастополе.

Главные тезисы

  • Ракетная атака украинских военных на позиции ЗРК С-400 в Севастополе могла повлиять на оборонную способность России.
  • Последствия атаки также затронули электроподстанцию в Краснодарском крае, что вызвало возгорание трансформатора и повреждения выключателей.
  • Инцидент указывает на нарастающее напряжение между Украиной и Россией, усугубленное конфликтом вокруг Крыма и Восточной Украины.
  • События ночных атак подчеркивают сложность и опасность ситуации в регионе, требующей более конструктивного подхода к урегулированию конфликта.
  • Наличие конфликта и актов вооруженной агрессии угрожает безопасности и стабильности не только региона, но и международного сообщества в целом.

Что известно о последствиях ракетной атаки ВСУ по позициям ЗРК армии РФ в Севастополе

Ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш предварительно впечатлена позиция ЗРК С-400 "Триумф" — 4х ПУ на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Позже аналитики добавили, что ракетной атакой Украины в течение ночи в Севастополе были уничтожены 4 пусковые установки ЗРК С-400.

Между тем руководитель оккупационной российской администрации в Севастополе Михаил Развозжаев заявил о якобы падении обломков одной из ракет на дороге в районе проспекта Генерала Острякова.

Также Развозжаев заявил, что на крышу многоэтажки на улице Симонко упала часть сбитой ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет.

Что известно о других последствиях ночных атак Украины по объектам на территории РФ

По информации российских Telegram-каналов, в течение ночи 2 БпЛА атаковали электроподстанцию "Кубанскую", которая снабжает электроснабжением 2,5 млн жителей центральных и юго-западных районов Краснодарского края.

В частности, Telegram-канал "BAZA" отмечает, что атака дронов на электроподстанцию произошла около трех утра 2 августа.

В результате атаки вспыхнула обмотка трансформатора.

Кроме того, были повреждены 4 выключателя. Предварительно работа подстанции не возбуждена. Пострадавших нет.

На месте инцидента работают оперативные службы.

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