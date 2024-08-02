По информации мониторингового Telegram-канала "Крымский ветер", украинские военные во время ночной ракетной атаки по оккупированному Россией Крыму могли поразить позиции ЗРК С-400 преступной армии РФ в Севастополе.
Главные тезисы
- Ракетная атака украинских военных на позиции ЗРК С-400 в Севастополе могла повлиять на оборонную способность России.
- Последствия атаки также затронули электроподстанцию в Краснодарском крае, что вызвало возгорание трансформатора и повреждения выключателей.
- Инцидент указывает на нарастающее напряжение между Украиной и Россией, усугубленное конфликтом вокруг Крыма и Восточной Украины.
- События ночных атак подчеркивают сложность и опасность ситуации в регионе, требующей более конструктивного подхода к урегулированию конфликта.
- Наличие конфликта и актов вооруженной агрессии угрожает безопасности и стабильности не только региона, но и международного сообщества в целом.
Что известно о последствиях ракетной атаки ВСУ по позициям ЗРК армии РФ в Севастополе
Позже аналитики добавили, что ракетной атакой Украины в течение ночи в Севастополе были уничтожены 4 пусковые установки ЗРК С-400.
Между тем руководитель оккупационной российской администрации в Севастополе Михаил Развозжаев заявил о якобы падении обломков одной из ракет на дороге в районе проспекта Генерала Острякова.
Также Развозжаев заявил, что на крышу многоэтажки на улице Симонко упала часть сбитой ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет.
Что известно о других последствиях ночных атак Украины по объектам на территории РФ
По информации российских Telegram-каналов, в течение ночи 2 БпЛА атаковали электроподстанцию "Кубанскую", которая снабжает электроснабжением 2,5 млн жителей центральных и юго-западных районов Краснодарского края.
В частности, Telegram-канал "BAZA" отмечает, что атака дронов на электроподстанцию произошла около трех утра 2 августа.
В результате атаки вспыхнула обмотка трансформатора.
Кроме того, были повреждены 4 выключателя. Предварительно работа подстанции не возбуждена. Пострадавших нет.
На месте инцидента работают оперативные службы.
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