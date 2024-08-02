По информации мониторингового Telegram-канала "Крымский ветер", украинские военные во время ночной ракетной атаки по оккупированному Россией Крыму могли поразить позиции ЗРК С-400 преступной армии РФ в Севастополе.

Что известно о последствиях ракетной атаки ВСУ по позициям ЗРК армии РФ в Севастополе

Ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш предварительно впечатлена позиция ЗРК С-400 "Триумф" — 4х ПУ на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6, — говорится в сообщении Telegram-канала. Поделиться

Позже аналитики добавили, что ракетной атакой Украины в течение ночи в Севастополе были уничтожены 4 пусковые установки ЗРК С-400.

Между тем руководитель оккупационной российской администрации в Севастополе Михаил Развозжаев заявил о якобы падении обломков одной из ракет на дороге в районе проспекта Генерала Острякова.

Также Развозжаев заявил, что на крышу многоэтажки на улице Симонко упала часть сбитой ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже. Пострадавших нет.

Что известно о других последствиях ночных атак Украины по объектам на территории РФ

По информации российских Telegram-каналов, в течение ночи 2 БпЛА атаковали электроподстанцию "Кубанскую", которая снабжает электроснабжением 2,5 млн жителей центральных и юго-западных районов Краснодарского края.

В частности, Telegram-канал "BAZA" отмечает, что атака дронов на электроподстанцию произошла около трех утра 2 августа.

В результате атаки вспыхнула обмотка трансформатора.

Кроме того, были повреждены 4 выключателя. Предварительно работа подстанции не возбуждена. Пострадавших нет.

На месте инцидента работают оперативные службы.