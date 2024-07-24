Сможет ли Украина освободить Крым — прогноз Сырского

По мнению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, у Украины есть все шансы деоккупировать Крым и выгнать оттуда российских захватчиков.
Главные тезисы
- Сырский заявил, что ВСУ сделают все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы Украины в 1991 году.
- Главнокомандующий ВСУ подчеркивает, что потери России в войне против Украины по меньшей мере втрое превышают украинские.
- План деоккупации Крыма является военной тайной.
Сырский не сомневается в возвращении Крыма
Как отметил главнокомандующий, это вполне реальный сценарий.
Однако на сегодняшний день он не может раскрывать все детали, ведь то, как будет происходить процесс деоккупации полуострова — "большая военная тайна".
Кроме того, Александр Сырский подчеркнул, что потери России в войне против Украины в три раза превышают украинские.
По его словам, на некоторых направлениях речь идет о еще больших показателях.
Как Зеленский комментирует потери ВСУ и армии РФ
Как заявил недавно глава государства Владимир Зеленский, он не имеет права раскрывать потери Вооруженных сил Украины в войне против РФ.
Прежде всего, это связано с тем, что враг не должен получить такую важную информацию.
Однако украинский лидер также официально подтвердил, что армия РФ теряет гораздо больше своих солдат, чем ВСУ.
Согласно данным президента, если у Вооруженных сил Украины один убитый на 6-8 раненых, то у российских оккупантов — каждый второй-третий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-