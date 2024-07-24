Сможет ли Украина освободить Крым — прогноз Сырского
Категория
Украина
Дата публикации

Сможет ли Украина освободить Крым — прогноз Сырского

Сырский
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Источник:  The Guardian

По мнению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, у Украины есть все шансы деоккупировать Крым и выгнать оттуда российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Сырский заявил, что ВСУ сделают все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы Украины в 1991 году.
  • Главнокомандующий ВСУ подчеркивает, что потери России в войне против Украины по меньшей мере втрое превышают украинские.
  • План деоккупации Крыма является военной тайной.

Сырский не сомневается в возвращении Крыма

Как отметил главнокомандующий, это вполне реальный сценарий.

Однако на сегодняшний день он не может раскрывать все детали, ведь то, как будет происходить процесс деоккупации полуострова — "большая военная тайна".

Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях, которые страдают.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Кроме того, Александр Сырский подчеркнул, что потери России в войне против Украины в три раза превышают украинские.

По его словам, на некоторых направлениях речь идет о еще больших показателях.

Их количество погибших намного больше, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Как Зеленский комментирует потери ВСУ и армии РФ

Как заявил недавно глава государства Владимир Зеленский, он не имеет права раскрывать потери Вооруженных сил Украины в войне против РФ.

Прежде всего, это связано с тем, что враг не должен получить такую важную информацию.

Однако украинский лидер также официально подтвердил, что армия РФ теряет гораздо больше своих солдат, чем ВСУ.

Согласно данным президента, если у Вооруженных сил Украины один убитый на 6-8 раненых, то у российских оккупантов — каждый второй-третий.

То есть это говорит о том, что они не борются за выживание своего человека, они оставляют его на поле боя. И потому я не могу сравнивать этот процесс со "сколько мы еще сможем".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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