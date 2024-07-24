Чи зможе Україна звільнити Крим — прогноз Сирського
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи зможе Україна звільнити Крим — прогноз Сирського

Сирський
Джерело:  The Guardian

На переконання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, в України є всі шанси деокупувати Крим та вигнати звідти російських загарбників.

Головні тези:

  • Сирський заявив, що ЗСУ зроблять все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони України  1991 року. 
  • Головнокомандувач ЗСУ підкреслює, що втрати Росії у війні проти України щонайменше втричі перевищують українські.
  • Процес деокупації Криму наразі є військовою таємницею.

Сирський не має сумнівів у поверненні Криму

Як зазначив головнокомандувач, це цілком реальний сценарій.

Однак станом на сьогодні він не може розкривати усі деталі, адже те, як буде відбуватися процес деокупації півострова - “велика військова таємниця”.

Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ 

Окрім того, Олександр Сирський наголосив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські.

За його словами, на деяких напрямках йдеться про ще більші показники.

Їхня кількість загиблих набагато більша, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Як Зеленський коментує втрати ЗСУ та армії РФ

Як заявив нещодавно глава держави Володимира Зеленський він не має права розкривати втрати Збройних сил України у війні проти РФ.

Насамперед це пов’язано з тим, що ворог не повинен отримати таку важливу інформацію.

Проте український лідер також офіційно підтвердив, що армія РФ втрачає набагато більше своїх солдатів, аніж ЗСУ.

Згідно з даними президента, якщо у Збройних сил України один вбитий на 6-8 поранених, то у російських окупантів — кожен другий-третій.

Тобто це говорить про те що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають її на полі бою. І тому я не можу порівнювати цей процес зі "скільки ще ми можемо".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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