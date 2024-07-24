Чи зможе Україна звільнити Крим — прогноз Сирського

На переконання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, в України є всі шанси деокупувати Крим та вигнати звідти російських загарбників.

Сирський не має сумнівів у поверненні Криму

Як зазначив головнокомандувач, це цілком реальний сценарій.

Однак станом на сьогодні він не може розкривати усі деталі, адже те, як буде відбуватися процес деокупації півострова - “велика військова таємниця”.

Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Окрім того, Олександр Сирський наголосив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські.

За його словами, на деяких напрямках йдеться про ще більші показники.

Їхня кількість загиблих набагато більша, – наголосив головнокомандувач ЗСУ. Поширити

Як Зеленський коментує втрати ЗСУ та армії РФ

Як заявив нещодавно глава держави Володимира Зеленський він не має права розкривати втрати Збройних сил України у війні проти РФ.

Насамперед це пов’язано з тим, що ворог не повинен отримати таку важливу інформацію.

Проте український лідер також офіційно підтвердив, що армія РФ втрачає набагато більше своїх солдатів, аніж ЗСУ.

Згідно з даними президента, якщо у Збройних сил України один вбитий на 6-8 поранених, то у російських окупантів — кожен другий-третій.