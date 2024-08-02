В Крыму вспыхнул пожар в районе воинской части после атак ракет и дронов — видео

Ночью 2 августа в оккупированном Крыму прогремела мощная "бавовна" в результате массированной атаки ракет и дронов.
Главные тезисы
- Атака на Крым началась со звуков взрывов в таких городах как Саки, Евпатория, Балаклава, Севастополь и Симферополь.
- Российское ПВО сбивало ракеты и дроны над жильем гражданского населения, создавая угрозу для мирных людей.
- Под удар дронов и ракет попали судоремонтный завод Черноморского флота и военная часть в Балаклаве.
Что известно о последствиях атаки на Крым 2 июля
Ночью местные жители услышали первые взрывы, а российские оккупационные власти сразу объявили воздушную тревогу и баллистическую угрозу.
По словам очевидцев, громче всего было в Саках, Евпатории, Балаклаве, Севастополе и Симферополе.
Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев заявил о баллистической угрозе. Однако уже около 2 часов был объявлен отбой воздушной тревоги.
Как утверждают оккупационные власти, они зафиксировали обломки ракет и дронов, упавших в четырех местах.
Кроме того, также выяснилось, что российская ПВО в большинстве случаев сбивала ракеты и дроны над домами гражданского населения. В результате фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу и застряла на техническом этаже 9-ти этажного дома на проспекте Генерала Острякова в Севастополе.
Так называемый губернатор города сообщил, что на время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты было принято решение об эвакуации людей. Территория вокруг дома оцеплена.
Что известно о целях атаки в Крыму
По словам Развозжаева, якобы было сбито "более четырех" воздушных целей.
Около 3.00 он также добавил, что угроза атаки БПЛА сохраняется всю ночь.
Согласно данным местных телеграмм-каналов, под удар дронов и ракет попал судоремонтный завод Черноморского флота.
Впоследствии телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что на позиции российской воинской части ПВО в Балаклаве бушуют пожары. Это подтверждают данные спутниковой съемки.
Что важно понимать, время 1.57-2.20 — совпадает со временем атаки на Севастополь.
Кроме того, уточняется, что возгорание может быть как после пусков ракет, так и после попаданий.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-