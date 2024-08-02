У Криму вирує вогонь у військовій частині після атаки ракет і дронів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Криму вирує вогонь у військовій частині після атаки ракет і дронів — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Уночі 2 серпня в окупованому Криму прогриміла “потужна бавовна” в результаті масованої атаки ракет та дронів.

Головні тези:

  • Атака на Крим почалася зі звуків вибухів у містах, таких як Саки, Євпаторія, Балаклава, Севастополь та Сімферополь.
  • Російська ППО збивала ракети та дрони над житлом цивільного населення, створюючи загрозу для мирних людей.
  • Під удар дронів та ракет потрапив судноремонтний завод Чорноморського флоту та військова частина у Балаклаві.

Що відомо про наслідки атаки на Крим 2 липня

Уночі місцеві мешканці почули перші вибухи, а російська окупаційна влада одразу оголосила повітряну тривогу та балістичну загрозу.

За словами очевидців, найгучніше було в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі.

Ставленик Кремля у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про балістичну загрозу. Однак уже близько 02:00 був оголошений відбій повітряної тривоги.

Як стверджує окупаційна влада, вона зафіксувала уламки ракет і дронів, що впали у чотирьох місцях.

Окрім того, також з’ясувалося, що російська ППО у більшості випадків збивала ракети та дрони над будинками цивільного населення. Внаслідок цього фугасна частина збитої ракети пробила дах і застрягла на технічному поверсі 9-ти поверхового будинку на проспекті Генерала Острякова в Севастополі.

Так званий губернатор міста повідомив, що на час робіт піротехніків із прибирання збитої ракети ухвалено рішення про евакуацію людей. Територія навколо будинку оточена.

Що відомо про цілі атака у Криму

За словами Развозжаєва, нібито було збито "понад чотири" повітряні цілі.

Близько 3.00 він також додав, що загроза атаки БПЛА зберігається впродовж усієї ночі.

Згідно з даними місцевих телеграм-каналів, під удар дронів та ракет потрапив судноремонтний завод Чорноморського флоту.

Згодом телеграм-канал “Крымский ветер” повідомив, що на позиції російської військової частини ППО у Балаклаві вирують пожежі. Це підтверджують дані супутникової зйомки.

Фото: crimeanwind

Що важливо розуміти, час 1.57-2.20 — збігається з часом атаки на Севастополь.

Окрім того, зазначається, що загоряння може бути як після пусків ракет, і після влучань.

Фото: crimeanwind

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