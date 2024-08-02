За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Кримський вітер", українські військові під час нічної ракетної атаки по окупованому Росією Криму могли вразити позиції ЗРК С-400 злочинної армії РФ в Севастополі.
Головні тези:
- Українські військові ймовірно вразили позиції ЗРК С-400 в Севастополі під час нічної атаки по окупованому Росією Криму.
- За даними Telegram-каналу, у результаті ракетної атаки, можливо було знищено 4 пускові установки ЗРК С-400.
- На території РФ також були інші події: два БпЛА атакували електропідстанцію, яка забезпечує електропостачанням мільйонів жителів Краснодарського краю.
- У результаті атаки на електропідстанцію було пошкоджено трансформатор і 4 вимикачі, проте роботу підстанції поки що не порушено.
- Внаслідок обстрілу інших об’єктів РФ майже не зафіксовано постраждалих. На місцях подій прийшли оперативні служби.
Що відомо про наслідки ракетної атаки ЗСУ по позиціях ЗРК армії РФ у Севастополі
Пізніше аналітики додали, що ракетною атакою України протягом ночі у Севастополі було знищено 4 пускові установки ЗРК С-400.
Між тим керівник окупаційної російської адміністрації у Севастополі Михайло Развозжаєв заявив про нібито падіння уламків однієї з ракет на дорозі в районі проспекту Генерала Острякова.
Також Развозжаєв заявив, що на дах багатоповерхівки на вулиці Симонка впала частина збитої ракети ATACMS. Вона нібито пробила дах та застрягла на технічному поверсі. Постраждалих немає.
Що відомо про інші наслідки нічних атак України по об’єктах на території РФ
За інформацією російських Telegram-каналів, протягом ночі 2 БпЛА атакували електропідстанцію "Кубанську", яка забезпечує електропостачанням 2,5 млн жителів центральних та південно-західних районів Краснодарського краю.
Зокрема, Telegram-канал “BAZA” зазначає, що атака дронів на електропідстанцію відбулася близько третьої ранку 2 серпня.
Внаслідок атаки спалахнула обмотка трансформатора.
Крім того, було пошкоджено 4 вимикачі. Попередньо роботу підстанції не порушено. Постраждалих немає.
На місці інциденту працюють оперативні служби.
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