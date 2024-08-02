За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Кримський вітер", українські військові під час нічної ракетної атаки по окупованому Росією Криму могли вразити позиції ЗРК С-400 злочинної армії РФ в Севастополі.

Що відомо про наслідки ракетної атаки ЗСУ по позиціях ЗРК армії РФ у Севастополі

Вночі у Севастополі на висотах Кая-Баш, попередньо, вражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" — 4х ПУ на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6, — йдеться у повідомленні Telegram-каналу. Поширити

Пізніше аналітики додали, що ракетною атакою України протягом ночі у Севастополі було знищено 4 пускові установки ЗРК С-400.

Між тим керівник окупаційної російської адміністрації у Севастополі Михайло Развозжаєв заявив про нібито падіння уламків однієї з ракет на дорозі в районі проспекту Генерала Острякова.

Також Развозжаєв заявив, що на дах багатоповерхівки на вулиці Симонка впала частина збитої ракети ATACMS. Вона нібито пробила дах та застрягла на технічному поверсі. Постраждалих немає.

Що відомо про інші наслідки нічних атак України по об’єктах на території РФ

За інформацією російських Telegram-каналів, протягом ночі 2 БпЛА атакували електропідстанцію "Кубанську", яка забезпечує електропостачанням 2,5 млн жителів центральних та південно-західних районів Краснодарського краю.

Зокрема, Telegram-канал “BAZA” зазначає, що атака дронів на електропідстанцію відбулася близько третьої ранку 2 серпня.

Внаслідок атаки спалахнула обмотка трансформатора.

Крім того, було пошкоджено 4 вимикачі. Попередньо роботу підстанції не порушено. Постраждалих немає.

На місці інциденту працюють оперативні служби.