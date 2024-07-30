У Криму вирують пожежі одразу на кількох енергопідстанціях — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Криму вирують пожежі одразу на кількох енергопідстанціях — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

30 липня в тимчасово окупованому Криму сталася масштабна аварія на високовольтній підстанції - велика частина населення півострова залишилися без світла.

Головні тези:

  • Пожежі спалахнули одразу на 4 енергопідстанціях в  Криму.
  • Місцева окупаційна влада заявляє про диверсію як одну з можливих причин інциденту на енергетичних об'єктах у Криму.
  • Цього ж дня прогриміли вибухи на російському аеродромі “Моздок” після атака дронів.

Що відомо про ситуацію у Криму

Згідно з даними російського телеграм-каналу ASTRA, внаслідок аварії на високовольтній підстанції 360 підстанцій Керчі та прилеглих сіл опинилися знеструмленими.

Окрім того, наголошується, що без електрики залишаються понад 53 тисячі осіб.

Також вказано, що пожежі почалися практично одночасно в районі 450 кварталу, гори Мітрідат, а також сіл Осовини і Бондаренкове.

За словами представників місцевої окупаційної влади, однією з можливих причин пожеж називають диверсію.

Керч і передмістя знеструмлені після пожеж одразу на чотирьох енергопідстанціях. Без світла залишилося близько 53 тисяч осіб. Вогонь охопив енергооб'єкти в районі 450 кварталу, гори Мітрідат і сіл Осовини та Бондаренкове. Також у місті на східній частині Криму немає води, — написав про подію прокремлівський Mash.

На російському аеродромі "Моздок" прогриміли вибухи

30 липня також стало відомо, що дрони атакували російський військовий аеродром "Моздок", що знаходиться у Північній Осетії.

Як повідомили місцеві мешканці, в небі вони бачили сліди від пуску ракет ППО.

За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає.

Голова республіки Сергій Меняйло згод заявив, що два безпілотники нібито вдалося збити російській ППО в Моздокському районі Північної Осетії, а руйнувань нібито немає.

Однак відео, які місцеві мешканці активно публікують у мережі зі своїми коментарями, свідчать про зворотнє.

До прикладу, один з очевидців атака на відео заявляє:

Щось бабахнуло, вибухнуло — нормально так, прям капітально. Загорілося, дим йде…

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