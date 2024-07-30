В Крыму начались пожары сразу на нескольких энергоподстанциях — видео

30 июля во временно оккупированном Крыму произошла масштабная авария на высоковольтной подстанции – большая часть населения полуострова осталась без света.

Что известно о ситуации в Крыму

Согласно данным российского телеграмм-канала ASTRA, в результате аварии на высоковольтной подстанции 360 подстанций Керчи и близлежащих деревень оказались обесточенными.

Кроме того, указано, что без электричества остаются более 53 тысячи человек.

Также сообщается, что пожары начались практически одновременно в районе 450 квартала, горы Митридат, а также сел Осовины и Бондаренково.

По словам представителей местных оккупационных властей, одной из возможных причин пожаров называют диверсию.

Керчь и пригород обесточены после пожаров сразу на четырех энергоподстанциях. Без света осталось около 53 тысяч человек. Огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат и сел Осовины и Бондаренково. Также в городе на восточной части Крыма нет воды, — написал о событии прокремлевский Mash. Поделиться

На российском аэродроме "Моздок" прогремели взрывы

30 июля также стало известно, что дроны атаковали находящийся в Северной Осетии российский военный аэродром "Моздок".

Как сообщили местные жители, в небе они видели следы от запуска ракет ПВО.

По предварительным данным жертв среди гражданского населения нет.

Глава республики Сергей Меняйло заявил, что два беспилотника якобы удалось сбить российской ПВО в Моздокском районе Северной Осетии, а разрушений якобы нет.

Однако видео, которые местные жители активно публикуют в сети со своими комментариями, свидетельствуют об обратном.

К примеру, один из очевидцев атака на видео заявляет: