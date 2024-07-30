В Крыму начались пожары сразу на нескольких энергоподстанциях — видео

30 июля во временно оккупированном Крыму произошла масштабная авария на высоковольтной подстанции – большая часть населения полуострова осталась без света.
Главные тезисы
- Пожар вспыхнул сразу на 4 энергоподстанциях в Крыму.
- Местные оккупационные власти заявляют о диверсии как одной из возможных причин инцидента на энергетических объектах.
- В этот же день прогремели взрывы на российском аэродроме “Моздок” после атаки дронов.
Что известно о ситуации в Крыму
Согласно данным российского телеграмм-канала ASTRA, в результате аварии на высоковольтной подстанции 360 подстанций Керчи и близлежащих деревень оказались обесточенными.
Кроме того, указано, что без электричества остаются более 53 тысячи человек.
Также сообщается, что пожары начались практически одновременно в районе 450 квартала, горы Митридат, а также сел Осовины и Бондаренково.
По словам представителей местных оккупационных властей, одной из возможных причин пожаров называют диверсию.
На российском аэродроме "Моздок" прогремели взрывы
30 июля также стало известно, что дроны атаковали находящийся в Северной Осетии российский военный аэродром "Моздок".
Как сообщили местные жители, в небе они видели следы от запуска ракет ПВО.
По предварительным данным жертв среди гражданского населения нет.
Глава республики Сергей Меняйло заявил, что два беспилотника якобы удалось сбить российской ПВО в Моздокском районе Северной Осетии, а разрушений якобы нет.
Однако видео, которые местные жители активно публикуют в сети со своими комментариями, свидетельствуют об обратном.
К примеру, один из очевидцев атака на видео заявляет:
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