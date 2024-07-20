Украинские морпехи уничтожили ЗРК РФ на оккупированной части Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские морпехи уничтожили ЗРК РФ на оккупированной части Херсонщины

ВМС ВСУ
Украинские морпехи
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Морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили вражескую зенитную установку, которую противник пытался замаскировать.

Главные тезисы

  • Украинские морпехи успешно уничтожили ЗРК россиян на оккупированной территории Херсона, демонстрируя высокий уровень профессионализма и эффективности военных.
  • Записи видеонаблюдения подтвердили успешное уничтожение вражеской зенитной установки и демонстрируют постоянную готовность украинских военных к обороне.
  • Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" предназначен для непосредственного прикрытия подразделений от летательных аппаратов.

Зенитную установку армия РФ пыталась замаскировать в лесополосе

Морские пехотинцы уничтожили российскую зенитную установку, сообщили в ВМС ВСУ.

Отмечается, что морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты обнаружили вражескую зенитную установку, которую противник пытался замаскировать в одной из лесных полос на временно оккупированной территории Херсонской области.

Однако попытки врага убежать не принесли результата, ЗРК россиян были уничтожены.

Украинские десантники уничтожили "Стрелой" беспилотник РФ ZALA - видео

Десантники уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA в Покровском направлении.

Отмечается, что это уже не первая враждебная воздушная цель, которую экипаж зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" успешно "приземлил" в Донецкой области.

Защитники неба постоянно в дежурстве. Их глаза прикованы к небу, слух постоянно напряжен, они понимают всю ответственность, которую взяли на себя, ведь от их бдительности зависит не только жизнь собратьев, но и мирных жителей, говорится в подписи к видео.

"Стрела-10" - зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия. Он предназначен для непосредственного прикрытия подразделений и частей сухопутных войск и малых объектов военного и гражданского назначения от низколетящих летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов) визуальной видимости.

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