Украинские морпехи уничтожили ЗРК РФ на оккупированной части Херсонщины

Морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили вражескую зенитную установку, которую противник пытался замаскировать.
Главные тезисы
- Украинские морпехи успешно уничтожили ЗРК россиян на оккупированной территории Херсона, демонстрируя высокий уровень профессионализма и эффективности военных.
- Записи видеонаблюдения подтвердили успешное уничтожение вражеской зенитной установки и демонстрируют постоянную готовность украинских военных к обороне.
- Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" предназначен для непосредственного прикрытия подразделений от летательных аппаратов.
Зенитную установку армия РФ пыталась замаскировать в лесополосе
Морские пехотинцы уничтожили российскую зенитную установку, сообщили в ВМС ВСУ.
Отмечается, что морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты обнаружили вражескую зенитную установку, которую противник пытался замаскировать в одной из лесных полос на временно оккупированной территории Херсонской области.
Однако попытки врага убежать не принесли результата, ЗРК россиян были уничтожены.
Украинские десантники уничтожили "Стрелой" беспилотник РФ ZALA - видео
Десантники уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA в Покровском направлении.
Отмечается, что это уже не первая враждебная воздушная цель, которую экипаж зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" успешно "приземлил" в Донецкой области.
"Стрела-10" - зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия. Он предназначен для непосредственного прикрытия подразделений и частей сухопутных войск и малых объектов военного и гражданского назначения от низколетящих летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов) визуальной видимости.
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