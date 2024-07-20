Українські морпіхи знищили ЗРК РФ на окупованій частині Херсонщини — відео

Морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти знищили ворожу зенітну установку, яку противник намагався замаскувати.
Головні тези:
- Українські морпіхи успішно знищили ЗРК росіян на окупованій території Херсонщини, демонструючи високий рівень професіоналізму та ефективності військових.
- Записи відеоспостереження підтвердили успішне знищення ворожої зенітної установки та демонструють постійну готовність українських військових до оборони.
- Зенітний ракетний комплекс “Стріла-10” призначений для безпосереднього прикриття підрозділів від літальних апаратів.
Зенітну установку армія РФ намагалася замаскувати у лісосмузі
Морські піхотинці знищили російську зенітну установку, повідомили у ВМС ЗСУ.
Зазначається, що морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти виявили ворожу зенітну установку, яку противник намагався замаскувати в одній з лісосмуг на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Однак спроби ворога втекти не дали результату, ЗРК росіян було знищено.
Українські десантники знищили "Стрілою" безпілотник РФ ZALA — відео
Десантники знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA на Покровському напрямку.
Зазначається, що це вже не перша ворожа повітряна ціль, яку екіпаж зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" вдало "приземлив" у Донецькій області.
“Стріла-10" — зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії. Він призначений для безпосереднього прикриття підрозділів та частин сухопутних військ та малих об’єктів військового та громадянського призначення від низьколетящих літальних апаратів(літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів) при їх візуальній видимості.
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