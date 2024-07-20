Українські морпіхи знищили ЗРК РФ на окупованій частині Херсонщини — відео

Захисники неба постійно на чергуванні. Їх очі прикуті до неба, слух постійно напружений, вони розуміють усю відповідальність, яку взяли на себе, адже від їх пильності залежить не тільки життя побратимів, а й мирних мешканців, — йдеться у підписі до відео.