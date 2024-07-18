Українські десантники знищили "Стрілою" безпілотник РФ ZALA — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники знищили "Стрілою" безпілотник РФ ZALA — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Українські десантники знищили "Стрілою" безпілотник РФ ZALA — відео

Десантники знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA на Покровському напрямку.

Головні тези:

  • Українські десантники знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA на Покровському напрямку.
  • ЗСУ продовжують ефективно боротися з російською технікою, використовуючи зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10”.
  • Утримуючи ворога на відстані, українські військові наносять серйозні втрати російським військам.

ЗСУ продовжують знищувати російську техніку

Зазначається, що це вже не перша ворожа повітряна ціль, яку екіпаж зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" вдало "приземлив" у Донецькій області.

Захисники неба постійно на чергуванні. Їх очі прикуті до неба, слух постійно напружений, вони розуміють усю відповідальність, яку взяли на себе, адже від їх пильності залежить не тільки життя побратимів, а й мирних мешканців, — йдеться у підписі до відео.

“Стріла-10" — зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії. Він призначений для безпосереднього прикриття підрозділів та частин сухопутних військ та малих об’єктів військового та громадянського призначення від низьколетящих літальних апаратів(літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів) при їх візуальній видимості.

Втрати РФ у війні проти України станом на 18.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 563640 (+1130) осіб,

  • танків — 8245 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 15883 (+12) од,

  • артилерійських систем — 15465 (+54) од,

  • РСЗВ — 1120 (+0) од,

  • засобів ППО — 893 (+0) од,

  • літаків — 361 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12274 (+50),

  • крилатих ракет — 2398 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20833 (+92) од,

  • спеціальної техніки — 2593 (+7)

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