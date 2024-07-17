ЗСУ знищили 28 російських кораблів з 2022 року — ВМС України

Українські військові знищили вже 28 російських кораблів. В цьому списку — і підводний човен "Ростов-на-Дону".
Головні тези:
- ЗСУ успішно знищили 28 російських кораблів, включаючи підводний човен та найновітніші кораблі “Аскольд” і “Циклон”.
- Серед знищених кораблів були три носії крилатих ракет, підводний човен, та інші представники різних класів.
- Однією з операцій було знищення російського патрульного корабля “Сергей Котов” біля Керченської протоки, вартість якого становить 65 мільйонів доларів.
- Морські дрони “Magura V5” виявилися ефективними в ударі проти російських кораблів, як показав приклад знищення десантного корабля “Цезар Куніков”.
Скільки російських кораблів вдалось знищити ЗСУ
Як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці.
Але, за словами спікера, важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний.
Знищення російських кораблів: що відомо
У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню неподалік Керченської протоки російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.
Як відомо, Росія використовувала корабель для атак по території України, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.
Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.
Удар був здійснений морськими дронами “Magura V5”, російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Також 14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель “Цезар Куніков” поблизу Алупки у Криму.
31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 “Івановець” на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель “Новочеркаськ” був уражений ракетами “Storm Shadow”.
13 вересня 2023 року внаслідок ракетного удару по Севморзаводу було уражено підводний човен “Ростов-на-Дону” та великий десантний корабель “Мінськ”.
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